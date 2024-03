Drone a San Pietroburgo: i danni

A San Pietroburgo, in Russia, un drone avrebbe colpito un palazzo. La notizia è stata diffusa questa mattina. L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 7. Fontanka ha spiegato che l’edificio in questione è residenziale, ha anche diffuso le foto e la fonte. Fatto sta che, nonostante i danni molto evidenti al palazzo in questione, non ci sarebbero morti.

San Pietroburgo: parla Beglov

Dopo l’accaduto e dopo la diffusione di tale notizia, anche Alexander Beglov è voluto intervenire per spiegare meglio l’episodio. Il governatore lo ha fatto tramite il canale Telegram dove ha detto che si è trattato di un incidente. Beglov non ha parlato di droni ma ha spiegato che non ci sono vittime. Per quanto riguarda il palazzo, i vetri due case hanno subito danni e i cittadini residenti in tali appartamenti sono stati prontamente fatti uscire dall’edificio.

Cosa è accaduto davvero?

Nonostante le parole de Beglov, tutti vogliono capire che cosa sia successo davvero a San Pietroburgo. In queste ultime ore le ipotesi sul web non mancano di certo. Il sospetto è che possa essersi trattato di un attacco sospetto, con dei droni provenienti proprio dall’Ucraina.