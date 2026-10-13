"Sanno che non saranno invitati”, Harry e Meghan a Natale con Carlo e Kate?...

"Sanno che non saranno invitati”, Harry e Meghan a Natale con Carlo e Kate?...

Harry e Meghan starebbero meditando di tornare negli Stati Uniti per Natale in quanto, secondo una fonte, i Duchi di Sussex sanno che non saranno invitati al pranzo di Natale con la famiglia reale britannica.

Harry e Meghan al pranzo di Natale con Re Carlo III, Camilla, William e Kate? I Duchi di Sussex, secondo una fonte, sanno che non saranno invitati e pensano di trascorrere le festività negli Stati Uniti.

Harry e Meghan al pranzo di Natale con la famiglia reale britannica? “Sarebbe imbarazzante”

Non manca ormai molto a Natale 2026 ma, Harry e Meghan parteciperanno al pranzo di Natale della famiglia reale britannica a Sandringham? A quanto trapela no, i Duchi di Sussex non dovrebbero unirsi a Re Carlo III, Camilla, William e Kate.

E’ quanto si legge sul Sunday Times. Secondo una fonte infatti: “Sanno che un incontro natalizio potrebbe risultare troppo complicato e non si aspettano un invito.” Il secondogenito di Re Carlo e sua moglie non prevedono quindi di ricevere un invito formale a Sandringham, dove tradizionalmente i membri anziani della Famiglia Reale si riuniscono il giorno di Natale.

Ma, dove andranno quindi Harry e Meghan?

“Sanno che non saranno invitati”, Harry e Meghan a Natale con Carlo e Kate? La mossa

Stando a quando si legge sul Sunday Times, una fonte avrebbe rivelato che Harry e Meghan sono consapevoli che non arriverà nessun invito per trascorre il Natale a Sandringham, assieme a Re Carlo II, Camilla, Williame e Kate.

Ma quindi, dove passeranno le festività i Duchi di Sussex? Un amico della coppia californiana, parlando al Times, ha lasciato intendere che Harry e Meghan sono pronti a partire per gli Usa a dicembre, con l’intenzione di trascorrere le prossime festività con la madre di Meghan, Doria Ragland. Sarebbe questa dunque una mossa per anticipare possibili speculazioni. Non è però detto che non invitino la stessa Doria nella nuova casa della coppia nelle eleganti colline del Cotswolds. Al momento si tratta solamente di indiscrezioni, non ci sono infatti al momento conferme ufficiali né da parte dei Duchi di Sussex né da Buckingham Palace.