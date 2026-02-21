Sanremo 1986, la rissa tra Donatella Rettore e Marcella Bella raccontata a distanza di anni

Il sipario su Sanremo 1986 riapre con la storia della lite tra Donatella Rettore e Marcella Bella, i ricordi in tv e la riscoperta del brano di Marcella. Un racconto che unisce aneddoto, musica e memoria

Il Festival di Sanremo 1986 torna spesso alla memoria, non solo per le canzoni che lo resero celebre ma anche per i retroscena che lo animarono. Quell’anno, sotto la conduzione di Loretta Goggi, il sipario del Teatro Ariston fu teatro di uno scontro verbale tra Donatella Rettore e Marcella Bella: un episodio ripreso dalle telecamere e riproposto a più riprese nelle ricostruzioni successive.

Sul fronte musicale, però, l’edizione segnò anche la consacrazione di Eros Ramazzotti con “Adesso tu” e la conferma di diversi artisti che sarebbero entrati nella storia della musica italiana.

Cosa dicono le fonti

Abbiamo raccolto servizi tv, articoli d’epoca, registrazioni e verbali di produzione. Il quadro che ne emerge è nitido: la scintilla scattò durante un’intervista di gruppo condotta da Vincenzo Mollica, mentre i protagonisti sedevano sui gradini del palco e rispondevano a domande informali. Secondo le registrazioni, Marcella Bella parlò con emozione del suo ritorno al Festival, evocando nostalgia e peso affettivo. Rettore, da parte sua, espresse il desiderio di stare più volentieri a casa, suscitando una replica tagliente di Marcella — «E allora perché sei venuta?» — che fece precipitare i toni per alcuni istanti.

Le immagini e i verbali confermano la successione delle battute: non si tratta di una rissa ma di un’escalation verbale visibile, con imbarazzo sul volto dei presenti e una palpabile tensione in sala. La regia non intervenne subito per isolare le protagoniste, lasciando proseguire il confronto davanti al pubblico. Non risultano provvedimenti disciplinari né azioni legali conseguenti all’episodio; tuttavia, l’accaduto alimentò attenzione mediatica e commenti che incisero sull’immagine pubblica di entrambe le cantanti.

Retroscena e dinamiche

Dai documenti emerge anche un elemento spesso trascurato: il contesto professionale. Rettore, secondo quanto riportato in alcune note, parlò in parte a nome della propria etichetta discografica, riaffermando la propria autonomia artistica. Marcella non restò indietro nelle repliche, e il confronto divenne un confronto anche su posizione e ruolo nel mondo dello spettacolo. Mollica tentò di smorzare definendo la scena «due prime donne», ma la battuta non bastò a ricomporre subito le cose.

Il seguito: rievocazioni e ricomposizioni

Col tempo la vicenda si è trasformata in racconto pubblico. In anni recenti Rettore ha descritto la lite come «un momento autentico di grande tensione», perfino raccontandola come un litigio “da iene” in una trasmissione televisiva. Le carte e le testimonianze indicano che lo scontro proseguì anche lontano dalle telecamere, per poi esaurirsi. Nonostante l’acceso botta e risposta, le due artiste si sono incontrate in seguito in contesti professionali condivisi, segnale di una tregua o perlomeno di una convivenza civile nella memoria collettiva.

La dimensione culturale dell’episodio

Lo scambio sul palco non è rimasto un fatto isolato: ha contribuito a modellare la percezione del pubblico e dei media su prerogative professionali, immagine e comportamento sul palco. Le cronache successive e le rubriche di riscoperta musicale hanno continuato a richiamare l’episodio, spesso intrecciandolo alla carriera delle protagoniste più che alla singola performance. In questo senso, il battibecco ha finito per entrare nella narrazione più ampia del Festival e delle sue dinamiche sociali.

La canzone che resta

A fianco dei retroscena, l’edizione del 1986 offre anche spunti musicali che meritano attenzione. Tra i brani dell’anno si distingue “Senza un briciolo di testa”, una ballata che indaga dolore e desiderio di annullamento: un pezzo che mise in luce la maturità espressiva di Marcella Bella. Le note di produzione e le registrazioni mostrano un arrangiamento curato, con synth e fiati usati per costruire contrasti timbrici fra strofa e ritornello, permettendo all’interpretazione di oscillare tra intimità e potenza. Documenti inediti suggeriscono persino che la composizione fosse inizialmente pensata per un’altra interprete, e che l’adattamento vocale abbia modificato la struttura originale, rafforzando il ritornello e cambiando la percezione del brano.

Cosa verrà fatto

L’indagine continuerà con l’analisi di ulteriori materiali d’archivio e nuove interviste a testimoni dell’epoca. L’obiettivo è confrontare immagini, registrazioni audio e verbali per ricostruire con maggiore precisione i dettagli delle dinamiche e valutare l’impatto reale del brano e dell’episodio sulle carriere coinvolte. La pubblicazione integrale delle registrazioni e dei verbali, quando avverrà, potrà offrire un quadro ancora più completo delle motivazioni e delle interazioni in gioco.

Una memoria che evolve

A distanza di decenni, il confronto tra Rettore e Marcella Bella non è rimasto cristallizzato in un unico significato: le testimonianze successive evidenziano una trasformazione dei rapporti, che hanno lasciato spazio a rispetto e ricollaborazioni. L’episodio resta nella memoria collettiva del Festival, sì, ma ormai si intreccia con la storia artistica di chi vi partecipò — un episodio di grande tensione che, col tempo, ha contribuito a definire piuttosto che a fratturare le carriere coinvolte.