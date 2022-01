Sanremo 2022, perché la partecipazione di Chiara Ferragni potrebbe saltare

Le certezze e le incognite di Sanremo 2022 a pochi giorni dall'inizio all'Ariston: perché la partecipazione di Chiara Ferragni potrebbe saltare

Sanremo 2022 e i forfait che non ti aspetti o che, come spiega Giuseppe Candela sul Fatto Quotidiano, ci si dovrebbe aspettare e come: ecco perché a parere del giornalista la partecipazione di Chiara Ferragni alla kermesse musicale che partirà fra pochi giorni potrebbe saltare.

Iniziamo da quel che è certo: è certo ad esempio, visto ci sono spot e lanci ufficiali che sul palco dell’Ariston ci saranno big del calibro di Laura Pausini e Cesare Cremonini per la prima.

Sanremo, gli ospiti già certi e i social che speravano nella partecipazione di Chiara Ferragni

Quel che è certo è che non potranno mancare i Maneskin che ormai sono icona mondiale di musica, poi vanto nazionale e prima ancora sanremese.

Così come è certo, con uno spottone su Rai Uno da ammazzarsi da ridere, che non mancherà Checco Zalone. Quello però su cui gli utenti social in particolare si interrogano è il perché dal plafond di Amadeus manchino due categorie.

La partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo: non era in cantiere o è diventata troppo cara?

Quali? Le grandi star internazionali come Lady Gaga che in Italia ci ha appena lanciato un film e i protagonisti dei social stessi, protagonisti come Chiara Ferragni.

C’è però un dato su cui forse non molti hanno riflettuto ed è quello per cui Sanremo 2022 molto probabilmente sarà un avvenimento mainstream ma a budget ridotto per ovvi motivi.

Questioni di budget e di nuove spese, ecco perché la partecipazione di Chiara Ferragni e Lady Gaga a Sanremo è “impossibile”

Covid e misure di sicurezza accessorie avrebbero fatto voce grossa in bilancio ed avrebbero “piallato” di molto il budget da mettere a disposizione degli ospiti.

Chiara Ferragni poi non è mai stata in “liaison” con Sanremo. Esiste però anche un ragionamento al contrario che gli utenti social fanno, ed è quello per cui forse con la presenza di Chiara Ferragni il Fastival avrebbe fatto più ascolti fra le fasce social ed avrebbe incrementato il budget, invece di metterlo a rischio.