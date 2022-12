Questa mattina, a pochissime ore dall’annuncio del cast dei BIG che parteciperanno alla kermesse ligure, Chiara Ferragni ha pubblicato sui social un primo scatto in compagnia di Amadeus e Gianni Morandi, rispettivamente conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 e co-conduttore della manifestazione.

Chiara Ferragni, come annunciato da Amadeus ormai mesi fa, sarà la co-conduttrice del Festival di quest’anno, anche se soltanto in due occasioni: sarà sua la responsabilità di aprire la prima serata del Festival, e sarà inoltre presente alla finalissima.

Le date da segnarsi a calendario sono il 7,8,9,10 e 11 febbraio prossimi. Il cast al completo per il resto verrà annunciato domani, 4 dicembre, in occasione di una puntata speciale del TG1 in onda alle 13.30.

La foto di gruppo di Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi prima di Sanremo 2023.

Negli scatti i tre conduttori appaiono felici e sorridenti finalmente insieme. Al loro fianco anche Anna Dan, la seconda moglie di Gianni Morandi, e Giovanna Civitillo, l’ex valletta de L’Eredità diventata poi moglie di Amadeus e madre del suo primogenito José.

Per l’occasione, Chiara Ferragni ha deciso di indossare un abito da sera lungo molto elegante caratterizzato da un profondo scollo, di colore scuro e con un triangolo in stoffa in vita.

A completare il look un collier in diamanti davvero molto chic. Amadeus e Gianni Morandi, dal canto loro, hanno scelto lo stesso outfit: giacca e pantalone abbinati sui toni del blu tendente al grigio, con un cardigan ancor più scuro en pendant.

Fra i commenti del post anche un’entusiasta Valentina Ferragni, che ha commentato questo trio delle meraviglie scrivendo: “Sarà stupendo!”.

Qui sotto lo scatto condiviso da Chiara Ferragni su Instagran.