Valentina Ferragni ha una nuova fiamma: di chi si tratta

Archiviata la rottura da Luca Vezil sembra che Valentina Ferragni abbia già un nuovo flirt in corso.

Valentina Ferragni ha da poco annunciato la fine della sua lunga e importante storia d’amore con Luca Vezil e, secondo indiscrezioni, avrebbe già una nuova fiamma.

Valentina Ferragni: chi è la nuova fiamma

Archiviata la sua lunga e importante storia d’amore con Luca Vezil (con cui si vociferava aria di crisi già da diversi mesi) Valentina Ferragni si sarebbe già riconsolata tra le braccia di un nuovo amore: secondo indiscrezioni l’influencer sarebbe impegnata in una liaison con l’attore spagnolo Alvaro De Juana, new entry della serie Elite che avrebbe conosciuto in uno dei suoi molti viaggi per lavoro.

L’indiscrezione al momento resta senza conferme e del resto Valentina ha annunciato la fine della sua lunga storia con Luca Vezil solamente nei giorni scorsi. I due non si mostravano insieme già da diverso tempo sui social e l’indiscrezione sul loro presunto allontanamento (poi confermato) aveva già iniziato a circolare durante l’estate.

La rottura

Nonostante abbiano deciso di dirsi addio Luca Vezil e Valentina Ferragni hanno manifestato il desiderio di continuare a mantenere buoni rapporti.

I due, oltre a vivere insieme, hanno spesso lavorato insieme e insieme hanno anche adottato il loro cane, Pablo.

“Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate” ed ancora “Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati”, hanno scritto i due annunciando la loro rottura a mezzo social.