Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepremier, ha continuato a parlare del Festival di Sanremo 2023 ed ha commentato la scena che visto come protagonisti Fedez e Rosa Chemical.

Sanremo 2023, Salvini su Fedez: “Certe scene un po’ volgarotte”

Il ministro sta utilizzando sempre più spesso TikTok ed è solito fare dirette per parlare con coloro che lo seguono o con chi si trova per caso sul suo profilo. Molti utenti gli hanno fatto domande relative a Sanremo e Salvini, parlando delle sue preferenze, ha detto di aver apprezzatto Marco Mengoni e Mr. Rain; molto meno Rosa Chemical. Poi ha parlato anche di Fedez ed ha affermato: “Fedez? Ognuno fa il suo mestiere, ma la Rai è pagata dagli italiani, è servizio pubblico, vedere certe scene…

mi sembrano cose un po’ volgarotte“. Tra Salvini e Fedez c’è sempre stato un forte astio. Non è la prima volta che il ministro critica il rapper e viceversa.

Salvini sul canone Rai

Il ministro Salvini, cambiando argomento e rispondendo a chi gli chiedeva di tagliare il canone Rai, ha poi aggiunto: “Ci stiamo lavorando, togliere il canone dalla bolletta e fare che la tv pubblica non sia a carico del pubblico, come succede in molti Paesi europei, si può tagliare qualche maxi stipendio in Rai e agli agenti, è il pubblico che deve decidere chi va in Rai e no chi ci guadagna”.