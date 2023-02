Sanremo 2023, Rosa Chemical canta Made in Italy e bacia Fedez: le immagini sono virali

Sanremo 2023, Rosa Chemical canta Made in Italy e bacia Fedez: le immagini so...

Sul palco del teatro Ariston è successo qualcosa di inaspettato.

Rosa Chemical al termine della canzone “Made in Italy” ha baciato con passione Fedez. Chiara Ferragni è apparsa fin da subito incredula.

IL LIMONE TRA ROSA CHEMICAL E FEDEZ IN MONDOVISIONE #Sanremo2023 pic.twitter.com/Bkc3lfcvCG — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023

Sanremo, Rosa Chemical dà un bacio sulla bocca a Fedez

Tutto è successo nel giro di pochi secondi. Dapprima Rosa Chemical si è avvicinato a Fedez, poi gli ha twerkato in modo particolarmente ravvicinato. Infine “se lo è portato” sul palco. Non appena la canzone è terminata l’artista ha baciato il marito di Chiara Ferragni. Le espressioni di quest’ultima, così come quella Fedez dicevano molto su cosa era appena successo. Non appena la co-conduttrice si è avvicinata, Rosa Chemical ha spiegato: “Mi ha preso l’amore”.

Immediata la risposta dell’influencer: “Sono senza parole”. Infine è stata mandata la pubblicità, il tutto mentre Chiara Ferragni era ancora incredula. In un filmato pubblicato sui social ci viene fatto notare come l’influencer potrebbe non averla presa benissimo: come finirà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IntrashTtenimento 2.0 (@intrashttenimento2.0)

La fortuna sorride a chi lo ha scelto al Fantasanremo

Nel frattempo va segnalato che Rosa Chemical ha conquistato punti extra grazie al suo outfit fuori dalle righe. Per l’ultima serata ha scelto una camicia bianca che gli fa intravedere i capezzoli. Che dire: un finale migliore per questo artista non poteva esserci.