Sanremo 2025, Carlo Conti sogna in grande con due cantanti: vuole riportarli ad esibirsi in coppia.

Da qualche mese, ormai, Carlo Conti è al lavoro per il Festival di Saremo 2025. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, il conduttore punta a far tornare insieme due cantanti che un tempo hanno formato una coppia molto amata.

Sanremo 2025, Carlo Conti sogna di far tornare insieme due cantanti

Carlo Conti è al lavoro da qualche mese per portare in scena il Festival di Sanremo 2025. Al momento, il conduttore e direttore artistico sta ancora analizzando i brani, in modo da formare un gruppo di Big che non faccia rimpiangere gli anni precedenti. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, sta puntando a riunire due cantanti che un tempo si esibivano insieme.

Chi sono i due cantanti che Conti sta corteggiando?

Sul settimanale Oggi, a firma del giornalista Alberto Dandolo, si legge:

“Al Bano ha la canzone giusta per conquistare il pubblico e per mettere d’accordo anche i critici più severi. Carlo Conti sarebbe ben contento di averlo tra i big sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio, punta però al colpo grosso: riportare in gara la coppia Al Bano e Romina Power“.

Conti sogna di riportare a Sanremo 2025 una coppia che ha fatto la storia della musica italiana. Ha, però, imposto una condizione agli ex coniugi.

La condizione di Carlo Conti ad Al Bano per Sanremo 2025

Carlo accetterà la partecipazione di Al Bano e Romina solo se si presenteranno in coppia. Se volessero gareggiare a Sanremo 2025 come cantanti singoli si troverebbero le porte chiuse. Conti, però, ha un “budget limitato” e non è detto che che gli ex coniugi riescano a superare difficili dinamiche familiare in cambio di pochi ‘spiccioli’.