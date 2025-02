Problema ‘oculare’ alla terza serata Festival di Sanremo 2025 per Massimo Ranieri. Sono in tanti a domandarsi cosa sia successo al cantante 73enne poco prima dell’esibizione, dopo averlo visto in diretta televisiva con un occhio completamente rosso. L’artista ha portato sul palco “Tra le mani di un cuore“, brano scritto da Tiziano Ferro per la sua seconda esibizione di questa settantacinquesima edizione e non ha ancora commentato l’accaduto.

Massimo Ranieri con un occhio rosso a Sanremo: cosa è successo

Dopo la sua performance Massimo Ranieri ha abbracciato la co-conduttrice Miriam Leone e ringraziato Carlo Conti prima di lasciare il palco ma sui social in migliaia hanno iniziato a domandarsi cosa gli fosse successo all’occhio. Con grande professionalità il cantante ha portato a termine l’esibizione senza problemi, pur con un occhio completamente rosso. Ci si chiede se si tratti di un fastidio passeggero o di una problematica più seria ed in tanti hanno iniziato a fare ipotesi a riguardo.

Secondo la maggior parte degli utenti all’origine del problema potrebbe esserci la rottura di un capillare: ipotesi avvalorata dal fatto che Ranieri ha scelto in ogni caso di salire sul palco e cantare dando, come suo solito, il massimo. Se si fosse trattato di un problema più serio, al contrario, la sua esibizione avrebbe potuto risentirne. Resta il fato che, dal momento che lo staff dell’artista non ha ancora commentato l’accaduto, i fan sono in attesa di ulteriori sviluppi.