La terza serata della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo è stata caratterizzata da un momento emozionante, tra musica e sport, divenuto subito virale. Un ‘siparietto’ riguardante nientemeno che Noemi, salita sul palco dell’Ariston per cantare “Se t’innamori muori” ma che non è avvenuto durante il Festival bensì nel bel mezzo di una partita di calcio ovvero Porto-Roma commentata dal telecronista Maurizio Compagnoni il cui commento è divenuto immediatamente virale.

Sanremo 2025, il commento di Maurizio Compagnoni per Noemi

Noemi non ha mai nascosto di essere una grande appassionata di calcio e di tifare con grande passione per la sua amata Roma. Proprio nel corso della terza serata del Festival, che la vedeva impegnata nella seconda performance della sua canzone “Se t’innamori muori” era in programma anche il match della Roma contro il Porto, partita commentata da Maurizio Compagnoni. E mentre la cantante era in attesa di raggiungere il palco per cantare, mentre il match aveva superato il ventesimo minuto del primo tempo, Compagnoni ha fatto un commento davvero inaspettato quanto emozionante parlando proprio di Noemi.

Un momento trasmesso in diretta che ha creato una forte connessione tra musica e calcio facendo immediatamente il giro dei social. Il telecronista infatti ha fatto riferimento, nel cuore della partita dei giallorossi contro il Porto per il torneo di Europa League, alle parole di Noemi, salutandola per poi condividere con i telespettatori il suo tifo per la squadra. Come avrà reagito la cantante nello scoprire, dopo l’esibizione, che si parlava di lei anche tra gli spalti di uno stadio?