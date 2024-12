Sanremo 2025, chi affiancherà il conduttore? 8 attori in lizza

Sanremo 2025, sfida tra 8 attori per il ruolo di co-conduttore

Carlo Conti sembra aver già individuato i suoi co-conduttori per il Festival di Sanremo 2025, secondo i rumors, puntando su un gruppo di attori noti al pubblico delle fiction Rai1.

Secondo le voci che circolano, il conduttore toscano avrebbe scelto di coinvolgere quattro volti familiari della televisione per affiancarlo sul palco del Teatro Ariston, anche se al momento i dettagli sono ancora vaghi. L’unica certezza emersa riguarda la presenza di Alessandro Cattelan, che sarà il suo compagno di scena nella quinta serata, avendo già ricevuto l’incarico di condurre Sanremo Giovani.

Tra i possibili co-conduttori che potrebbero affiancare Conti, si fanno i nomi di attori di grande fama, come Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, protagonisti della serie “Un professore”, Luca Argentero e Matilde Gioli, che hanno avuto un grande successo con “Doc – Nelle tue mani”, Raoul Bova e Gaia Messerklinger, apprezzati interpreti di “Don Matteo”, e infine Serena Rossi e Giuseppe Zeno, noti per il ruolo in “Mina Settembre”.

La scelta di questi artisti, che provengono dal mondo della fiction, è vista come una modalità per unire due mondi, quello della narrativa televisiva e quello musicale, in un’edizione del Festival che promette di essere innovativa.

Nel frattempo, Carlo Conti continua a lavorare al prossimo appuntamento televisivo, “Sarà Sanremo”, il programma che selezionerà i giovani talenti che entreranno a far parte delle Nuove Proposte di Sanremo. I sei finalisti che hanno superato l’ultima fase sono Mew, Settembre, Selmi, Alex Wyse, Vale Lp, Lil Jolie e Angelica Bove, ai quali si aggiungono Maria Tomba ed Etra di Area Sanremo. La Tomba, che arriva dal talent show “X Factor”, ha presentato il suo brano “Goodbye (Voglio Good Vybes)”, un pezzo dal ritmo accattivante che sta già suscitando curiosità, tanto da essere disponibile su RaiPlay.