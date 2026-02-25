Il Festival di Sanremo 2026 non è mai solo musica: è uno spettacolo che mescola performance, emozioni e, soprattutto, stile. Ogni anno i fan si interrogano su cosa indosseranno i protagonisti sul palco dell’Ariston, e quest’anno la curiosità si concentra tutta su Achille Lauro. Co-conduttore per la seconda serata insieme a Laura Pausini, Pilar Fogliati e Lillo, l’artista romano porta con sé una reputazione di audacia e originalità, capace di trasformare ogni apparizione in un momento iconico.

Sanremo 2026, Achille Lauro al centro dell’attenzione: il mistero del look continua

Bocche cucite in queste ore sugli outfit che Lauro sfoggerà sul palco: nemmeno il suo stylist, Nick Cerioni, ha rivelato anticipazioni sui social, aumentando l’attesa per un debutto da co-conduttore che potrebbe riservare sorprese. In passato, dagli abiti in velluto di Gucci alle provocazioni a torso nudo del 2020, dai quadri scenici del 2021 fino ai riferimenti ai divi del passato nel 2025, ogni apparizione è stata curata nei minimi dettagli. Lo scorso anno, il tocco di Dolce&Gabbana ha accompagnato la sua performance con Incoscienti giovani, un successo che, secondo l’artista, ha trasformato tutto in “una magia, gli stadi, la fondazione e oggi anche questo: è successo, è tutto vero”.

Sanremo 2026, caloroso applauso per Achille Lauro: il dettaglio del look cattura l’attenzione

Per l’apertura della serata ha scelto un completo total white, un grosso fiocco a chiudere il gilet e una vistosa collana con tanto di ciondolo, una decisione che a molti è sembrata persino insolita rispetto all’estetica audace a cui ha abituato il pubblico. Un look pulito, quasi minimale, che però nascondeva un elemento capace di catalizzare l’attenzione. A rompere la sobrietà dell’insieme è stata infatti una collana vistosa, protagonista assoluta dell’outfit e subito al centro dei commenti sui social. Ancora una volta il cantante — oggi nelle vesti di co-conduttore — è riuscito a lasciare il segno, dimostrando che anche un’apparente semplicità può trasformarsi in una dichiarazione di stile ben precisa.

C’è poi chi ha ironizzato sull’accessorio protagonista della serata, trasformandolo in meme e commenti pungenti:

Spero solo che a fine serata Achille Lauro si costituisca e restituisca la collana di brillocchi palesemente facente parte del bottino del Louvre di qualche mese fa #Sanremo2026 — Marco Mg (@MarcoDownsafe) February 25, 2026