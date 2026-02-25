La gara delle Nuove Proposte di Sanremo 2026 ha finalmente il suo verdetto: dopo sfide serrate e performance emozionanti, sono stati scelti i due artisti che accederanno alla finale di domani, giovedì 26 febbraio.

Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026

La 76ª edizione del Festival di Sanremo accoglie tra i suoi protagonisti della sezione Nuove Proposte quattro artisti emergenti che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston.

In gara Angelica Bove con il brano Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Mazzariello con Manifestazione d’amore e il trio formato da Blind, El Ma e Soniko con Nei miei DM. Bove e Filippucci hanno conquistato l’accesso alla finale grazie al successo a Sanremo Giovani 2025, mentre Mazzariello e il trio hanno guadagnato il pass per l’Ariston trionfando ad Area Sanremo 2025.

Sanremo 2026: Nicolò Filippucci e Angelica Bove conquistano l’accesso in finale

Tra i candidati delle Nuove Proposte, Nicolò Filippucci si è distinto aggiudicandosi il primo posto nella sfida diretta grazie alla sua canzone Laguna. Filippucci ha superato il trio Blind, El Ma e Soniko, autori di Nei miei DM, guadagnandosi così un posto sicuro nella finale di domani, dove sarà proclamato il vincitore assoluto della categoria. La seconda sfida ha visto trionfare Angelica Bove, che si contenderà con Filippucci il titolo di Nuova Proposta vincitrice. Tra talento emergente, stili diversi e canzoni capaci di conquistare il pubblico, la sezione giovani si conferma un vero laboratorio di novità per la musica italiana, pronta a regalare l’ultimo scontro all’insegna dell’energia e della creatività.

