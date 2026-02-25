Il presentatore ha svelato come mai si è preso del tempo per dire si a Conti

Gianluca Gazzoli dopo il programma “Prima Sanremo” e la presentazione dei giovani che sono arrivate alla fase preliminare è salito sul palco dell’Ariston per presentare le due semifinali che hanno visto darsi battaglia i quattro migliori giovani dell’edizione 2026 per stabilire i finalisti di domani.

Gianluca Gazzoli, presentatore delle nuove proposte

Gianluca Gazzoli ha preso la scena sul palco dell’Ariston presentando le quattro nuove proposte che si sono date battaglia in due sfide per stabilire i due finalisti che domani battaglieranno per la vittoria.

Un momento importante per il conduttore che ha raggiunto un altro traguardo della sua carriera nata sul web come esperto di pallacanestro con il suo podcast “Passa dal BSMT” dove intervista personalità dello sport e non solo.

Il toccante ricordo della mamma morta da poco

Gianluca Gazzoli dopo aver sancito la vittoria di Angelica Bove nella seconda semifinale ha voluto spiegare come mai si sia preso del tempo per dire di sì a Carlo Conti.

“Ho coronato il mio sogno nel giorno del compleanno di mia madre che non c’è più” riportato da Fanpage.it. Così ha voluto rivelare un aspetto intimo e privato che lo ha toccato nel profondo nelle ultime settimane.

Vedremo nuovamente Gazzoli domani quando presenterà la finale delle nuove proposte che vedrà il vincitore dell’edizione 2026.