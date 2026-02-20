Diletta Leotta dal podcast: vita privata, critiche e l’esperienza a La Talpa

Diletta Leotta si confida con Victoria Cabello: autocelebrazione in camera da letto, aneddoti con Elodie e Franceska, osservazioni sul pregiudizio verso le donne belle e il filtro anti-haters

Diletta Leotta si racconta senza filtri nell’episodio del podcast di Victoria Cabello: tra battute, confessioni e riflessioni tratteggia la sua vita pubblica e privata, mostrando come si muove tra social, lavoro e rapporti personali.

Sguardo sulla platea pubblica

Parlando della notorietà, Leotta appare lucida e misurata. Racconta la fatica di restare sé stessa sotto i riflettori e il modo in cui tutela la sfera privata: limiti chiari su ciò che condivide e strategie per non farsi travolgere dalle opinioni online.

Emergono anche complicità professionali con alcune colleghe e sprazzi di quotidianità televisiva che raccontano il dietro le quinte del lavoro in tv.

Ironia, sensualità e metafore

Uno dei passaggi più vivaci dell’intervista riguarda la sfera intima: Leotta usa ironia e immagini forti per parlare di sessualità, descrivendosi con l’immagine di un “vulcano” e attribuendosi un “10 e lode” nella vita sotto le lenzuola. La risposta alla domanda sulla posizione preferita, “fantasia”, sintetizza la sua voglia di sperimentare. Tra gag e soprannomi — come il curioso “occhi spaccanti” — non mancano ammiccamenti e battute che strappano risate, compreso un riferimento scherzoso a Raoul Bova.

Amicizie sincere e fughe all’ultimo minuto

Nel racconto compaiono anche amicizie strette e una fuga lampo a Ibiza con Elodie e Franceska Nerudini. Le uscite nascono spontanee: scatti rubati, risate, pomeriggi leggeri che servono a ricaricare. Questi momenti sono descritti come boccate d’aria che permettono a Leotta di mantenere una parte di leggerezza lontano dagli impegni professionali — “sabbia nelle valigie” e ricordi vivi della giovinezza.

La dimensione privata con il marito

Sullo scenario domestico emergono scene di complicità con Loris Karius: piccoli gesti di cura, barlumi di umorismo e differenze culturali nelle battute. Racconti semplici, come la cura dei capelli o la gestione delle faccende, dipingono una coppia in cui l’adattamento e la quotidianità fanno da collante.

Difendersi dagli haters

Leotta non nasconde l’effetto che gli insulti online possono avere. Dice di essere spesso ridotta alla dimensione dell’apparenza — “bella e ben vestita” — e racconta le contromisure messe in campo. Ha creato un filtro anti-haters per rendere invisibili parole e frasi offensive, con l’aiuto di amici e collaboratori come Daniele Battaglia e Jake La Furia. La misura ha alleggerito l’esposizione diretta e limitato la viralità di certi commenti, anche se resta la questione dei limiti della moderazione automatica e dell’efficacia delle soluzioni tecniche rispetto a interventi legali o alle politiche delle piattaforme.

La televisione: diretta vs registrato

Parlando di carriera, Leotta ritorna sull’esperienza a La Talpa, un progetto chiuso prima del previsto per ascolti deludenti. Da quella esperienza emerge una preferenza chiara: la conduzione in diretta la valorizza più dei format registrati, che sentiva poco adatti al suo ritmo. Per contro, parla con entusiasmo dell’avventura sul set di Don Matteo, definendola “bellissima” e arricchente per il suo percorso.

Cosa resta

L’intervista non chiude questioni, ma offre spunti: come bilanciare visibilità e privacy, quanto incidono le critiche sul lavoro e sulle scelte personali, quali progetti privilegiare in futuro. Per ora non sono previste modifiche ai suoi impegni, ma le scelte di comunicazione e i rapporti professionali rimangono osservati con attenzione — e potrebbero influenzare la strada che prenderà nei prossimi mesi.