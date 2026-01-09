Manca sempre meno alla 76esima edizione del Festival di Sanremo che, ricordiamo, andrà in scena dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston della località ligure. Ma, chi condurrà l’immancabile DopoFestival? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2026, chi condurrà il DopoFestival?

Carlo Conti è pronto a condurre la 76esima edizione del Festival di Sanremo che vedrà in gara 30 Big della musica italiana, pronti a contendersi la vittoria finale.

Mentre sale l’attesa per l’annuncio dei co-conduttore e delle co-conduttrice, cerchiamo di capire chi ci sarà invece alla conduzione del DopoFestival. Per la quarta volta nell sua carriera, alla guida del programma che andrà in onda per quattro sera dopo il Festival, ci sarà Nicola Savino. E al suo fianco? Ecco i nomi che circolano.

Sanremo 2026, chi affiancherà Nicola Savino al DopoFestival?

Manca sempre meno a Sanremo 2026, Nicola Savino sarà alla conduzione del DopoFestival ma, chi lo affiancherà? A rivelare i nomi Davide Maggio. Secondo quanto riportato, assiema a Savino ci sarà Aurora Leone dei The Jackal, il compositore Enrico Cremonesi e il comico Federico Basso. Ma ecco cosa si legge sul portale: “Nicola Savino a febbraio sarà al timone anche del DopoFestival. Come ogni edizione, il conduttore non sarà solo. Per l’occasione è stata chiamata Aurora Leone, che Savino presenta come ‘un fenomeno’. Con loro il compositore e arrangiatore Enrico Cremonesi e il comico Federico Basso.”