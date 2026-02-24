Chi è Chiello e perché tutti parlano del suo ritorno a Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 segna il ritorno di Chiello sul palco dell’Ariston con Ti penso sempre, un brano che esplora il dolore e la frustrazione di un amore finito. Cantautore e rapper lucano, Chiello trasforma esperienze personali in testi intensi e melodie coinvolgenti, confermando la sua capacità di unire emozione e ritmo in un linguaggio musicale originale e contemporaneo.

Ecco chi è e cosa sappiamo di lui.

Sanremo 2026: il ritorno di Chiello all’Ariston con Ti penso sempre

Nel 2026 Chiello torna sul palco del Festival di Sanremo con il brano Ti penso sempre, segnando la sua seconda partecipazione all’Ariston. La prima partecipazione di Chiello al palco dell’Ariston è avvenuta nel 2025, durante la serata delle cover del 75º Festival di Sanremo, in cui ha interpretato Fiori rosa fiori di pesco di Lucio Battisti in duetto con Rose Villain. L’esibizione si è classificata al ventiseiesimo posto.

La canzone di quest’anno, dal ritmo intenso e coinvolgente, esplora il dolore e la frustrazione di un amore finito: “Avevi detto che ero l’unico ed io ci avevo quasi creduto”, canta l’artista, raccontando l’impossibilità di liberarsi dei ricordi e la trasformazione del sentimento in una sorta di scheggia dolorosa. Il ritornello ribadisce il tormento interiore: “Ti penso sempre, voglio disinnamorarmi”, mentre il brano si chiude senza un lieto fine consolatorio: “Lasciami sciogliere nell’agonia”.

Sanremo 2026, chi è Chiello?

Rocco Modello, noto con lo pseudonimo Chiello (Venosa, 9 aprile 1999), si afferma come una delle voci più originali del panorama musicale italiano, capace di attraversare generi dal rap al cantautorato. La sua carriera inizia giovanissimo: già a dodici anni si avvicina al rap, ispirandosi a Fabri Fibra, e studia la batteria, nutrendo al contempo un interesse per artisti hip hop e rock come XXXTentacion, Lil Peep, Juice WRLD, Iggy Pop, Joy Division e Nirvana, così come per i grandi del cantautorato italiano, tra cui Luigi Tenco, Gino Paoli e Piero Ciampi.

Dopo aver frequentato il liceo artistico di Melfi, Chiello abbandona gli studi per dedicarsi completamente alla musica. A diciotto anni lascia Venosa e si trasferisce a Genova, dove nel 2017 dà vita al collettivo FSK Satellite, insieme a Taxi B e Sapobully, pubblicando due dischi che lasciano il segno nella trap italiana. Successivamente si stabilisce a Milano, città che diventerà la base delle sue produzioni soliste.

La carriera da solista prende forma con l’EP Non troverai un tesoro (2019) e l’album Oceano paradiso (2021), che include collaborazioni con artisti come Taxi B, Shablo e Mace. Seguono esperienze live di rilievo, tra cui X Factor e il TIM Summer Hits 2022, e i successivi lavori discografici Mela marcia (2023) e Scarabocchi (2025), accompagnati da singoli di successo come Milano dannata, Puoi fare meglio, Amore mio e Pirati.