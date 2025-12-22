Sanremo 2026, Conti guarda a Ballando con le Stelle per le co-conduttrici? I nomi in lizza

“Ballando con le Stelle” si è appena concluso, mentre mancano circa due mesi alla 76esima edizione del Festiva di Sanremo. E se le co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell’Ariston arrivassero proprio dal dance show? I nomi in lizza.

Andrea Delogu ha vinto la 20esima edizione di “Ballando con le Stelle“, edizione che verrà ricordata per molto tempo, tra emozioni, colpi di scena e anche diverse polemiche. La Rai si prepara ora a un altro grande evento, ovvero il Festival di Sanremo, che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio 2026. Sappiamo già chi saranno i 30 Big i gara mentre ancora non si conoscono i nomi delle co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti nelle cinque serata della kermesse. Ma, se arrivassero proprio dal dance show di Milly Carlucci? Ecco i possibili nomi in lizza.

Nelle ultime ore stanno circolando diverse indiscrezioni che parlano della possibile presenza, come co-conduttrici a Sanremo 2026, di alcune protagoniste dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”. Negli ultimi mesi ricordiamo che sono usciti i nomi di Laura Pausini, Annalisa, Gaia e Clara. Ma se invece arrivassero proprio da Ballando? I nomi in lizza sono ovviamente la vincitrice, ovvero Andrea Delogu, ma anche Francesca Fialdini, seconda classificata e Barbara d’Urso, terza classificata. Staremo a vedere se una di loro sarà davvero accanto a Conti sul palco dell’Ariston.