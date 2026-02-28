L’esibizione di Gianluca Grignani insieme a Luchè è stata il momento clou della serata cover. La fusione tra le melodie pop e i ritmi rap ha creato un’atmosfera intensa e coinvolgente, capace di emozionare ogni telespettatore. Tuttavia, la frecciatina dell’ospite rivolta a Laura Pausini non è passata inosservata: ecco cosa ha detto.

La cover esplosiva di Luchè con Gianluca Grignani al Festival di Sanremo 2026

La vera sorpresa della serata Cover 2026 è stata senza dubbio la performance di Gianluca Grignani insieme a Luchè. I due artisti hanno cantato un grande classico “Falco a metà” con un mix sorprendente di melodie pop e flow rap, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. L’intesa sul palco era palpabile: ogni nota e ogni frase sembravano studiate per emozionare il pubblico. La loro esibizione ha dimostrato come due stili musicali apparentemente lontani possano fondersi in un momento di pura magia. Nessun comportamento discutibile di Grignani durante l’esibizione, sul palco ha conquistato tutti con energia e talento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Sanremo 2026, Gianluca Grignani non risparmia Laura Pausini: tensione all’Ariston

Negli ultimi mesi, prima di salire sul palco dell’Ariston, Gianluca Grignani è stato al centro di una vivace polemica con Laura Pausini. Tutto è iniziato quando la Pausini ha annunciato sui suoi canali social la pubblicazione di una nuova versione – in italiano, spagnolo e portoghese – del celebre brano di Grignani “La mia storia tra le dita” senza citarne l’autore. Grignani ha reagito, accusando la collega di non avergli chiesto il permesso e di aver modificato parti del testo in modo tale da alterarne il significato originale. La controversia è poi salita di tono, con diffide ufficiali e azioni legali.

Sul palco dell’Ariston non è mancata una frecciata alla co-conduttrice: “C’è anche il numero di Laura Pausini nei fiori? Così la posso chiamare“, ha commentato il cantante alla consegna dei fiori da parte di Carlo Conti.