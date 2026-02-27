Fabrizio Pausini: il papà musicista che ha guidato Laura verso il successo. Ecco chi è e cosa sappiamo di lui.

Fabrizio Pausini, papà di Laura Pausini, è un musicista e cantante italiano originario di Solarolo, in Emilia-Romagna. La sua passione per la musica e il suo sostegno hanno avuto un ruolo fondamentale nella carriera internazionale della figlia, aiutandola a muovere i primi passi nel mondo del canto fin da bambina.

Chi è Fabrizio, papà di Laura Pausini



Il papà di Laura Pausini si chiama Fabrizio Pausini ed è nato il 28 aprile 1945 a Solarolo (provincia di Ravenna), in Emilia‑Romagna. Oltre a essere il genitore della celebre cantante, Fabrizio è un musicista e cantante professionista con una lunga carriera nel mondo della musica live e nei locali.

Fin da bambino Fabrizio ha avuto la musica nel sangue: all’età di otto anni gli fu regalata una fisarmonica, che segnò l’inizio del suo percorso artistico. Negli anni Sessanta iniziò a suonare professionalmente, facendo parte di orchestre e gruppi musicali e lavorando come cantante e bassista nei night club, balere, piazze e locali in tutta Italia e all’estero. In seguito ha formato, insieme a Renzo Casadio, il duo Les Copains Music Show con cui si è esibito per molti anni; in passato gli fu anche proposto di entrare nella band dalla quale poi sarebbe nato il famoso gruppo italiano Pooh, ma lui rinunciò per motivi familiari.

Fabrizio Pausini: il rapporto con Laura Pausini e il ruolo nella sua carriera

Fabrizio non è stato solo il papà di Laura: è stato il suo primo maestro di canto. Fin da piccola la incoraggiò a cantare, le diede lezioni e la fece esibire con sé nei pianobar e nei locali della Romagna, aiutandola a sviluppare sicurezza e tecnica vocale. La prima esibizione di Laura è datata 16 maggio 1985, quando cantò insieme a lui a Bologna. Inoltre, Fabrizio ha anche prodotto il primo demo di Laura nel 1987 e la sua influenza fu decisiva perché la figlia seguisse la strada della musica e non altri progetti giovanili, come l’architettura o la ceramica.

È stato lui il primo a informarla quando fu ammessa a Sanremo, era il 1993: “Venne la bidella in classe dicendo che c’era mio padre al telefono. Pensavo fosse successo qualcosa a mia nonna“, ha raccontato l’artista.

Un’esperienza in tv per Fabrizio Pausini



Nel 2021 Fabrizio ha partecipato come concorrente al talent show italiano The Voice Senior, sorprendendo i giudici e il pubblico con la sua performance e dimostrando che la passione per la musica non lo ha mai abbandonato. Sua figlia Laura ha commentato con affetto la sua partecipazione sui social, sottolineando il legame forte tra di loro.

“Mi chiamo Fabrizio Pausini, ho 76 anni e vengo da Solarolo“. Bastarono queste poche parole perché i giudici di The Voice Senior, e in particolare Clementino, riconoscessero in lui un concorrente davvero speciale.

“Anche per noi sono 4, anzi 5 si! Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te! In bocca al lupo! Paola, Cecilia, Matteo, Laura e Silvia“, commentò Laura in quella occasione sui social.