Il Festival di Sanremo 2026 combina musica, emozioni e momenti divertenti sul palco. Fino ad ora, tra i siparietti più commentati c’è stata la simpatica presa in giro di Can Yaman verso Laura Pausini, per alcune pronunce insolite dei nomi degli artisti. Questi episodi hanno aggiunto leggerezza e spontaneità alla kermesse, diventando rapidamente virali sui social.

Tra emozioni, social e l’atmosfera dietro le quinte a Sanremo 2026

Dietro le risate, la co‑conduttrice ha mostrato anche un lato più emotivo legato al significato personale di Sanremo: Pausini, che vinse nel 1993 con La solitudine, ha ricordato con commozione quei primi successi e il legame profondo con il Festival, parlando del modo in cui quell’esperienza le ha aperto le porte della musica internazionale. Ha citato anche i momenti difficili vissuti nei primi anni, il sostegno della famiglia e dei fan, e l’importanza di portare sul palco sempre autenticità ed emozione, sottolineando come ogni edizione del Festival rappresenti per lei un ritorno alle radici e un’occasione per condividere storie e sentimenti con il pubblico.

Sanremo 2026, Laura Pausini tra emozioni e gaffe: lo ‘sfottò’ pungente di Can Yaman

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha regalato un mix di momenti seri e leggeri all’Ariston. Una delle scene che ha fatto parlare il pubblico è stata la pronuncia un po’ inusuale delle z da parte di Laura Pausini mentre presentava gli autori della prima esibizione: anziché “Ruzzi”, ha letto “Russi”, suscitando le risate e lo scherzo di Carlo Conti sul suo modo particolare di trattare le z più affilate. Poco dopo, anche Can Yaman, co‑conduttore insieme a Pausini e Conti per questa serata inaugurale, ha ironicamente osservato di aver “sentito che ha un problema con la Z”, scatenando un altro scambio giocoso di battute con Conti.