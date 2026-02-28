Sanremo 2026, le pagelle (pungenti) della quarta serata: chi si salva (e chi no)

Pagelle pungenti e ironiche della quarta serata di Sanremo tra look, canzoni, momenti memorabili e flop clamorosi.

Sanremo 2026, le pagelle senza filtri: look, canzoni, top e flop

Le Cover

Partiamo!

Oddio …Pausini scatenata, marito con taglio Emo

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

Look: estratto da un negozio di bambole di Madrid – Voto 4

Song: non sopportavo l’originale, figuriamoci la cover che è pedissequa mi assale una grande tristezza, sembra uno di quei capodanni che vuoi dimenticare – Voto n.c.

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via (F. Moro)

Look: nonostante Moro sia abbastanza casual niente puntano sull’elegante, male – Voto 5

Song: la canzone è di Moro e inevitabilmente si sente, Eddie è una buona seconda voce, il pezzo è un bel pezzo – Voto 6 (l’avesse fatta solo Moro 8)

E qui arriva il problema, se fai una cover insieme all’autore della canzone, la differenza d’interpretazione puo’ essere incolmabile, come riuscire ad entrare in quell’interpretazione? L’autore non la puo’ fare male, è sua! Il giorno dopo pensa le polemiche! E tu, inevitabilmente diventi la spalla, a meno che fai virtuosismi vocali ma anche lì è una bella sfida.

Momento Siani, se c’è un comico che non reggo, eccolo. Tutto ciò che fa, non mi fa ridere!

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio (Carmen Consoli)

Look: l’ennesimo abito da sera per lei, lui un po’ più spinto – Voto 6

Song: ma perché, ma perché, le barre inventate, ma perché, se la cantavano pedissequa era da 9 così … – Voto 6

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone (Gino Paoli)

Look: Vellutone Blu, come ieri, sembra uscita da un giallo anni 70 – Voto 6

Song: Allora parto col dire che immaginavo le cover con due cantanti non con uno e un’altra roba, purtroppo interpretazione pessima e mi fermo qui, non si puo’ perdonare tutto – Voto 4

Levante con Gaia – I maschi (Gianna Nannini)

Look: Levante aggressive, Gaia Versailles – Voto 6

Song: No, purtroppo no, io adoro Claudia ma nessuna delle due è in partita, nulla da dire sulle capacità vocali, ma il senso della cover è prenderla e farla tua, in questo caso, nada – Voto 5

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore (Mina)

Look: sarebbe stato carino se lui si fosse vestito da donna ma, l’accoppiata con guanti è molto carina: Voto 7

Song: Mina è una sorta di roulette russa, un attimo e sei morto, non so perché temevo per Santamaria ma in realtà li ho trovati molto equilibrati, armonie ottime, ben fatto – Voto 9

Le Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Look: Voto diretto – Voto 9

Song: mix tra occhi di gatto e inserto Whola lotta love, un modo rischioso per dimostrare la loro potenza, poi c’è anche Cristina. Tutto è gestito come un equilibrista sul filo non c’è spazio per sbagliare, Martina cambia timbro e mette la quinta e via verso un finale strano per Sanremo, anche Melotti viene strappato dal podio e portato sul palco – Voto 8

Ovvio che la Pausini dovesse partecipare

Dargen D’Amico con Pupo – Su di noi (Pupo)

Look: Molto eleganti, lo spezzato di Dargen è bellissimo – Voto 7

Song: sono rimasto un attimo sorpreso, ma le strofe di Dargen hanno virato verso un argomento attuale, la guerra. Tema impossibile da non considerare, il rischio della polemica era molto vicino ma Dargen ha tolto ogni dubbio e interpretato la sua scrittura con trasparente sincerità – Voto 8

Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna (Lucio Dalla)

Look: il nero va su tutto – Voto 6

Song: non ho capito dove è finita la voce di Curreri, ma in ogni caso la cover scorre, il pezzo è un pezzone e va fatto tutto di un fiato – Voto 7

Pausini inarrestabile

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni)

Look: bello il vestito largotto, Fiorella è sempre bellissima – Voto 7

Song: io purtroppo non apprezzo Bravi, a volte mi sembra un cartone animato, la cover risulta disordinata, personalmente l’ho trovata debole con armonie non precise – Voto 5

Momento karaoke che io trovo sempre imbarazzante

Tredici Pietro con Galeffi e Fudasca – Vita (Gianni Morandi / Lucio Dalla)

Look: Finalmente giovane anche se la band sembra i ribelli degli anni 60 – Voto 6

Song: quindi già sulla carta era una canzone del padre, ma ci stava, per carità puoi misurarti con la famiglia ma a sorpresa esce Gianni, a tutti è sembrato “wow, che figata” io invece avrei preferito sentirla interpretata da altri – Voto 6

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo (Jimmy Fontana)

Look: Finalmente Maria Antonietta in lungo, cominciavo a pensare che avesse un armadio ridotto, molto eleganti tutti e tre – Voto 7

Song: allora la canzone è bella di suo, mi sembrava ottima l’interpretazione ma quell’inserto semi parlato mi ha fatto ricredere, se l’avessero fatta Brun e Colom sarebbe stato un 8 – Voto 6

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole Parole (Mina)

Look: allora messi in 4/3 in bianco e nero hanno il look giusto – Voto 6

Song: la Fagnani Lupo e Fulminacci Mina è da digerire, la canzone non ha un nuovo arrangiamento è molto fedele all’originale solo che è inversa, mi è piaciuta? No – Voto 5

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento (De Piscopo)

Look: Avevo promesso che al primo jeans il mio voto sarebbe stato – Voto 10

Song: versione strutturata bene, molto energica, passaggi carini e buone armonie, riuscita! – Voto 8

Momento Gabbani vado a lavarmi i denti

Raf con The Kolors – The Riddle (Nik Kershaw)

Look: bianco e nero bell’effetto – Voto 7

Song: il brano l’ho trovato un buon remake ma nulla più – Voto 6

C’è anche la figlia di Raf mi sembra un Sanremo figli

J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita (Cochi e Renato)

Look: solo il fatto che non sia vestito western gli vale la suff – Voto 6

Song: carina l’ introduzione e le variazioni, non sapevo che la Ligera County Fam fosse composta da questi simpatici signori – Voto 7

Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp (R.Rodgers)

Look: non sopporto la maschera di lui ma devo dire che funzionano – Voto 7

Song: davvero ottima interpretazione, veramente bravi – Voto 9

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax (Samuele Bersani)

Look: ennesimo bianco e nero – Voto 6

Song: cover rischiosissima, difatti, basta co ste cazzo di barre – Voto 2

Premio alla carriera per la Sugar

Bastaaaaaaaaaa Pezzali bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame Mucho (C.Velazquez)

Look: rosso aggressivo ma non mi piacciono le spalline – Voto 6

Song: nella loro dimensione da Jazz club, sicuramente rendono omaggio a questo grande classico – Voto 8

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack (Ray Charles)

Look: il doppio petto era molto stiloso e il resto blues brothers – Voto 7

Song: versione famigliare che si prestava a intermezzi simpatici ma la tromba ha aggiunto un plus : Voto 8

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie)

Look: Giusy spacco vertiginoso ,Francesco in giubbottino – Voto 6

Song: versione italiana di Space Oddity, tutti e due hanno voce e mestiere, fanno delle armonie il loro punto di forza e la cover è fatta – Voto 8

Pausini basta

Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia)(Ruggeri)

Look: molto bella Arisa in questo Sanremo – Voto 8

Song: molto delicata questa versione sorretta principalmente dal coro, sta cantando molto bene – Voto 10

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena (Zucchero)

Look: tutto pelle – Voto 6

Song: il pasticciaccio è servito – Voto 2

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni (Zarrillo)

Look: sembrano le iene – Voto 6

Song: è uno dei brani che io odio ma altri amano, non riesco a capire perché Sal canta basso? Zarrillo la voce è andata? Basta co sti gorgheggi – Voto n.c. ohohohhohohoh

Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa Creatura (Gianna Nannini)

Look: nude look e fantasia – Voto 6

Song: violoncellista top ma ancora una versione farcita di pensieri e parole a me personalmente non è piaciuta – Voto 6

Ermal Meta con Dardust – Golden Hour (Jvke)

Look: questa sera ottimo look – Voto 7

Song: ottima rivisitazione, Ermal usa tutta la sua voce, decisamente riuscita – Voto 8

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André)

Look: ben assortiti, Joan splendida – Voto 7

Song: De André è un potenziale rischio, a me non piace il timbro di Joan ma devo dire che insieme funzionano – Voto 8

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà (Grignani)

Look: il maglioncino con le treccine tra tanto nero spunta – Voto 7

Song: E’ una Grigna song e c’è il Grigna, Luché aggiunge la parte rap, a volte il beat è troppo sottile per sostenere il flow e c’è molto delay – Voto 7

Momento prof, ma ci mancava?

Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)

Look: Chiello bellissimo – Voto 9

Song: rischioooooooooo, un brano che amo visceralmente, ho incredibilmente apprezzato la sua interpretazione e la cura e la delicatezza con cui l’ha maneggiata – Voto 9

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante)

Look: bianco e nero again – Voto 6

Song: la canta come canta le sue, dai Leo puoi fare di più! Meno male Aiello spinge – Voto 6

La classifica?

Mi dissocio! Non è vero Ho apprezzato il terzetto.