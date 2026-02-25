Al via la seconda serata di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti. Questa sera l’attrice Pilar Fogliati sarà tra i co-conduttori. Ma sapete dove vive? Ecco il quartiere esclusivo scelto dall’attrice piemontese!

Sanremo 2026, dove vive Pilar Fogliati? Ecco il quartiere esclusivo

L’attrice Pilar Fogliati, giovane talento del cinema e della fiction italiana, salirà questa sera, 25 febbraio, sul palco di Sanremo 2026 in una veste inedita come co-conduttrice.

Al suo fianco ci sarà Laura Pausini, sempre presente fino alla Finale, e Achille Lauro.

L’attrice piemontese, nata ad Alessandria, prima di calcare il palco più importante d’Italia ha trascorso qualche giorno di relax nella sua bella casa romana. Ma sapete dove vive? Fogliati ha scelto uno dei quartieri romani più lussuosi ed eleganti.

Lo stile della sua casa

Pilar Fogliati, anche se non è molto attiva sui social, ha condiviso alcune foto della sua casa. La co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2026, come lei stessa ha dichiarato, vive in una casa non molto ampia ma confortevole. La sua casa è composta da un ampio open space con cucina a vista separata dal resto della zona living da pareti in vetro.

I colori della sua casa sono tutti su toni caldi e neutri, dalle pareti ai pavimenti con un parquet. Nonostante la casa sia abbastanza piccola non mancano, come si vede dai social, divani, tavoli in legno, sedie vintage e quadri.

La camera da letto

La zona della casa di Pilar Fogliati più curata e originale è senza dubbio la sua camera da letto. L’attrice ha scelto pareti di colore rosa mantenendo uno stile minimal, ma mai banale!

Dove vive l’attrice?

Pilar Fogliati, piemontese, ha origini laziali da parte dei nonni. L’infanzia a Roma l’ha spinta a lasciare la città d’origine Alessandria per trasferirsi definitivamente nella Capitale. Ecco il quartiere, tra i più storici ed eleganti, dove vive Pilar Fogliati.

In alcune interviste Fogliati ha dichiarato il suo amore per la Capitale e per questo ha scelto di vivere proprio a Roma. Il quartiere scelto dall’attrice è il Rione Monti. E’ qui infatti che è cresciuta e ha i suoi primi ricordi d’infanzia perché si tratta del quartiere in cui abitavano i nonni materni che spesso la ospitavano.

L’attrice ha anche confessato di essere in affitto, in una casa al primo piano, non escludendo però la possibilità di comprare un appartamento, sempre nello stesso quartiere che le ricorda l’infanzia.