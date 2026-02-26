Sanremo 2026 è in pieno svolgimento. Ieri, per la seconda serata del Festival, è stato registrato uno share del 59,5 % ma, se uno volesse assistere a una serata direttamente dall’Ariston, quanto dovrebbe pagare? Ecco i costi dei biglietti per Sanremo 2026.

Sanremo 2026, quanto costa un biglietto per l’Ariston? I prezzi da capogiro

Martedì 24 febbraio è partita ufficialmente la 76esima edizione del Festival di Sanremo. 30 i Big in gara che si contenderanno la vittoria finale. Ma, quanto costa un biglietto per assistere a una delle serata direttamente dal teatro Ariston di Sanremo? Innanzitutto i prezzi dei biglietti variano a seconda sia delle serate sia della posizione in teatro. In base alle informazioni pervenute dal Comune di Sanremo e dalla Rai, questi sono i prezzi:

Platea:

Prime quattro serate: 240 euro a serata;

Finale: 875 euro a biglietto.

Galleria:

Prime quattro serate: 132 euro a serata;

Finale: 430 a biglietto.

Carnet:

Carnet platea cinque serate: 1.835 euro;

Carnet galleria cinque serate: 958 euro.

Sanremo 2026, perché i prezzi sono così alti?

Rispetto alle edizioni precedenti, i prezzi quest’anno per assistere a una gara all’Ariston per Sanremo 2026 sono aumentati circa del 20 %. Secondo alcuni commenti il rincaro è ha trasformato, in particolare per la finale, l’esperienza dal vivo in qualcosa di quasi “premium”, difficile da permettersi per il pubblico “normale.”