Sanremo 2025 si sta avvicinando e il cachet del conduttore Carlo Conti e di tutti i protagonisti è oggetto di curiosità da parte del pubblico degli affezionati del festival della canzone italiana. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di questa edizione, ha reso ufficiale la presenza di Gerry Scotti e Antonella Clerici nel ruolo di co-conduttori della serata di inaugurazione del Festival, l’11 febbraio. L’annuncio è avvenuto a sorpresa in diretta telefonica durante il programma “È sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici su Rai1. Nella serata inoltre sarà presente Jovanotti come super ospite.

Il cachet di Carlo Conti

Secondo indiscrezioni, il cachet di Carlo Conti per Sanremo 2025 dall’11 al 15 febbraio 2025 ammonterebbe attorno ai 500.000 euro, a coprire l’intera settimana del festival. Una cifra che esce dalle casse della Rai e che comprende sia le cinque serate in diretta in prima serata tv, sia il lavoro preparatorio da direttore artistico del festival iniziato mesi addietro. Nonostante la somma sembri spropositata per cinque serate, occorre ricordare che Sanremo genera enormi introiti pubblicitari per la Rai, il che giustifica una spesa di questo tipo. Una somma che tra l’altro è in linea con le cifre dei precedenti Sanremo condotti da Amadeus. Carlo Conti si è premurato di scegliere i suoi co-conduttori per il Festival di Sanremo 2025 e terminerà le serate della kermesse musicale più amata d’Italia, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, con Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi e un ospite a sorpresa.

Il cachet dei protagonisti di Sanremo

Proprio a Cattelan è stato inoltre affidato il Dopo Festival, oltre alle selezioni di Sanremo Giovani, concluse prima di Natale. Sono diverse le indiscrezioni inerenti il loro cachet e, nonostante nessuna sia ancora stata confermata ufficialmente, pare che i vertici di Viale Mazzini abbiano pensato ad uno stesso cachet per tutti coloro che affiancheranno Carlo Conti, per un totale di 25mila euro ciascuno, anche se non è una stima ufficiale e pare che di fatto tale cifra sarebbe minore rispetto a quella effettiva che incasseranno i co-conduttori del festival. Per quanto riguarda invece i 30 cantanti in gara a Sanremo, l’importo comprendente il solito indennizzo a titolo di rimborso spese dovrebbe ammontare a 53.000 euro. Una cifra che, però, si riferisce all’intero progetto artistico della canzone, con l’artista in gara che percepisce una parte fissa pari a 3.000 euro. Ad essi sono da aggiungere circa 5.000 euro che saranno utili a finanziare la serata dei duetti. Si ricorda che per l’eventuale vittoria del Festival di Sanremo non è previsto un premio in denaro, anche se ovviamente va considerato chiaramente tutto l’indotto relativo al dopo festival da mettere in conto.