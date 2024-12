Otto artisti in finale per il palco dell'Ariston, ma le polemiche non mancano.

Sanremo Giovani: la semifinale svela i finalisti e le polemiche social

La semifinale di Sanremo Giovani, andata in onda martedì 10 dicembre su Rai 2, ha rivelato gli otto artisti che si contenderanno un posto nella finale del 18 dicembre su Rai 1. Conduzione affidata ad Alessandro Cattelan, affiancato da Carlo Conti, direttore artistico del Festival. Gli artisti in gara sono volti noti del panorama musicale, molti dei quali hanno già partecipato a talent show come Amici e X Factor.

Chi sono i finalisti?

I finalisti di questa edizione sono: Settembre (ex X Factor), Vale LP, Lil Jolie, Alex Wyse, Mew, Angelica Bove (ex X Factor), Selmi, Etra e Maria Tomba. La semifinale ha visto l’eliminazione di diversi giovani talenti, ma la sconfitta di Tancredi, noto per la sua partecipazione alla 20esima edizione di Amici, ha suscitato particolare scalpore. Tancredi ha affrontato Alex Wyse in una sfida diretta, ma non è riuscito a prevalere, perdendo così l’opportunità di esibirsi sul palco dell’Ariston per il secondo anno consecutivo.

Le reazioni sui social

La sua esclusione ha generato un’ondata di critiche sui social media, dove i fan hanno espresso il loro sostegno, elogiando il brano Standing Ovation. Tancredi ha risposto con sportività, complimentando il suo avversario e riconoscendo che entrambi meritavano di proseguire. Tuttavia, la situazione si è complicata quando il cantante ha iniziato a interagire con i suoi fan su Twitter, ironizzando sulle sue ‘sconfitte’ e mettendo like a tweet controversi riguardanti gli altri concorrenti.

La polemica dei like

Nonostante i ‘mi piace’ su Twitter siano diventati privati, un utente ha catturato uno screenshot di un like di Tancredi a un tweet che criticava gli altri concorrenti, definendoli “inascoltabili” e lodando la sua performance. Questo gesto ha alimentato ulteriormente le polemiche, lasciando intendere che il cantante potesse avere un’opinione negativa sugli altri sfidanti. Tuttavia, Tancredi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a questa situazione, lasciando aperta l’interpretazione del suo gesto.

In un clima di competizione e tensione, la finale di Sanremo Giovani si preannuncia ricca di emozioni e sorprese. I fan attendono con ansia di scoprire chi avrà l’opportunità di esibirsi sul prestigioso palco dell’Ariston, mentre le polemiche social continuano a tenere banco tra i sostenitori dei vari artisti.