Venerdì 9 febbraio è andata in onda la serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo 2024: i 30 cantanti in gara si sono esibiti uno dopo l’altro e alla fine Geolier si è confermato al primo posto (non senza polemiche) della classifica parziale. Ma quali sono stati gli ascolti per la quarta serata di Sanremo?

Sanremo 2024, gli ascolti della serata dei duetti

Secondo i dati sugli ascolti che sono stati pubblicati poco fa, sono stati 11 milioni e 893 mila gli italiani che hanno visto lo show su Rai 1. Lo share, che ha raggiunto la percentuale monstre di 67,8%, ha fatto segnare un record assoluto. Mai, nell’era Auditel, si era raggiunto un risultato simile per la serata del venerdì.