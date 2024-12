Immaginiamo uno scenario in cui sia Selvaggia Lucarelli ad annunciare Fedez sul palco del Teatro Ariston, magari affiancata da Geppi Cucciari nella conduzione Festival di Sanremo 2025. Stando a quanto riportato da FanPage, sarebbero proprio questi i probabili nomi delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo.

Lucarelli e Cucciari nella co-conduzione del Festival di Sanremo 2025

“Si parla di un possibile ritorno sul palco dell’Ariston di Geppi Cucciari, conduttrice su Rai3 di Splendida Cornice, che a 13 anni dalla conduzione del Festival di Sanremo con Gianni Morandi potrebbe ripresentarsi in riviera” – si legge su FanPage – “L’altro nome è quello di Selvaggia Lucarelli, ormai presenza strutturale di Ballando con le Stelle che conosce il mezzo televisivo ma è soprattutto in grado di alimentare e attirare su di sé dibattito e polemiche, elementi basilari della ricetta sanremese ai quali Conti ha dato impressione di non voler rinunciare”. Oltre alla presenza da confermare di Cucciari e Lucarelli, gli altri papabili co-conduttori sono suggeriti da BubinoBlog e comprendono alcuni tra i volti più amati delle fiction Rai.

I nominativi dei probabili co-conduttori del Festival di Sanremo 2025

Tra essi, Luca Argentero e Matilde Gioli, protagonisti di “Doc – Nelle tue mani”; Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, amati nella serie “Un professore”; Raoul Bova e Gaia Messerklinger, noti al pubblico in “Don Matteo”; e anche Serena Rossi e Giuseppe Zeno, protagonisti di “Mina Settembre”. Una scelta che rappresenta un ponte tra il mondo della fiction televisiva e il palco del Teatro Ariston, consolidando il connubio tra i prodotti di successo della Rai e l’evento musicale per eccellenza.