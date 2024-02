Teresa Mannino è la co-conduttrice della terza serata di Sanremo e Amadeus, per accoglierla, ha detto: “La coco non si è ancora palesata, ma è il momento di presentarla. Ci regalerà momenti di assoluto divertimento e simpatia, perché la ragazza è simpatica, il suo nome è una garanzia, vi chiedo un grande applauso. Signore e signori dalla Sicilia con furore Teresa Mannino“.

Sanremo: Teresa Mannino co-conduttrice

L’attrice siciliana, però, non scende subito le famose scale del palco dell’Ariston: “Sanremo si ama, Ama si ama, si amano tutti, ma io non scendo. Queste scale sono inutili, perché ci sono altri otto ingressi, qua dietro c’è gente che prega, che sta in ansia. Non scendo perché mi sono fatta gli occhiali nuovi, progressivi e non capisco quale sia l’angolo giusto per scendere le scale. Scendo solo se me lo chiede il pubblico di Sanremo” a quel punto la co-conduttrice della serata ha chiesto al pubblico di intonare il coro “Teresa, Teresa” ed è stata subito accontenta. Così l’attrice scende finalmente le scale a ritmo di una sigla scritta appositamente per lei.

L’attrice conquista subito il pubblico

Una volta raggiunto Amadeus al centro del palco dell’Ariston, Teresa Mannino ha scherzato con Amadeus: “Pensa tutto il mondo, tutta l’Italia che guarda Sanremo e cosa vede? Noi due. A Sanremo più nasi che fiori” Ha così chiesto a Giovanna se potesse dare un bacio come gli eschimesi ad Amadeus. L’attrice è poi passata a parlare del vestito: “Vai iniziate i commenti sui vestiti, ringrazio il mio stilista che è lo stilista di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Michelle Obama e Teresa Mannino. Se vado dal macellaio con questo vestito mi spenna e mi butta nel banco. E comunque, prima delle polemiche, sappiate che non ho ammazzato nessun uccello“. L’attrice ha poi continuato: “Ama ma che ha combinato? È un mese che non si parla altro che Sanremo, i giornalisti stanno tutti qua, se succede un fatto nel mondo non lo sapremo mai. Sanremo è un grande carnevale“. La co-conduttrice poi, con l’arrivo dei ragazzi de Il Volo, si è fatta prendere in braccio dal trio.

