Alluvione, Santanchè: "Andare in vacanza in Emilia-Romagna per aiutarli econ...

Alluvione, Santanchè: "Andare in vacanza in Emilia-Romagna per aiutarli econ...

La Santanchè consiglia la Romagna come meta estiva. Anche Giorgia Meloni lascia il G7 per tornare in Italia.

L’invito della ministra per il Turismo, Daniela Santanchè, è di passare le vacanze estive in Emilia-Romagna per “evitare la catastrofe economica”.

Santanchè sull’alluvione: “Andare in vacanza in Emilia-Romagna per aiutare”

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, vuole aiutare i territori piegati dall’emergenza maltempo e distrutti dall’alluvione. Per questo il suggerimento ai cittadini è stato quello di invitarli a scegliere l’Emilia-Romagna come meta per le prossime vacanze estive:

«Ora dobbiamo scongiurare una tragedia economica. […] gli italiani dovrebbero passare le vacanze estive in Romagna. Si sta bene e si fa un gesto solidale».

La Meloni lascia il G7 in anticipo

Nel frattempo, anche la premier Giorgia Meloni ha interrotto in anticipo un impegno importante come il G7, lasciando Hiroshima per andare in Romagna: «Me lo impone la mia coscienza», ha commentato.

La stessa ministra Santanchè è intervenuta sulla scelta della leader di FdI, traducendo il suo messaggio:

«Il governo c’è, e’ al loro fianco e non le lascerà sole. Giorgia Meloni è un leader che ha coscienza e non è cosa da poco. Questo vuol dire essere italiani».

Intanto, nella giornata di domani – martedì 23 maggio – si terrà il Consiglio dei ministri, con le misure per fronteggiare l’emergenza e aiutare la popolazione colpita.