La Protezione Civile ha esteso l'allerta rossa in Emilia Romagna anche per oggi: è ancora presente il rischio frane

Anche oggi, lunedì 22 Maggio, in Emilia Romagna è allerta rossa. A quasi una settimana dall’inizio della terribile alluvione che ha tolto la vita a 14 persone e ha causato danni enormi al terriorio, la popolazione non può ancora sentirsi al sicuro.

Emilia Romagna, è ancora allerta rossa: diminuiscono gli sfollati e si ritirano le acque

La Protezione Civile ha esteso l’allerta rossa in molte zone dell’Emilia Romagna anche per la giornata di oggi. Il motivo non è da ricercarsi nelle deboli piogge che stanno cadendo sulla regione in queste ore, ma riguarda in particolare il rischio idrogeologico ed idraulico. La montagna e la collina, infatti, spaventano per il rischio frane. Fortunatamente, però, le acque stanno iniziando lentamente a ritirarsi e anche il numero degli sfollati è in calo: dal picco di 36 mila si è scesi a 26 mila.

Il bollettino nel dettaglio: cosa sta accadendo in Emilia Romagna

Nel bollettino della Protezione Civile è spiegato che l’allerta rossa è valevole per le piene dei fiumi nelle province di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L’allerta è, invece, di colore arancione per le piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia e Modena. Diventa, infine, gialla per rischio frane nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.