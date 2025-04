Santo Domingo, crolla il tetto in una discoteca: vittime in aumento, il video...

Santo Domingo, crolla il tetto in una discoteca: vittime in aumento, il video...

Nella notte tra il 7 e l’8 aprile 2025, una tragedia ha scosso la capitale della Repubblica Dominicana. Il crollo improvviso del tetto della discoteca Jet Set di Santo Domingo ha provocato un bilancio drammatico di morti e feriti. Mentre i soccorsi continuano a lavorare senza sosta, le autorità stanno cercando di fare chiarezza sulle cause di questo disastro. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, lasciando un’intera comunità in lutto e con il cuore in ansia per le vittime coinvolte.

Santo Domingo, crolla il tetto in una discoteca: morto Rubby Pérez

Tra le vittime, un colpo devastante per la comunità musicale dominicana è stato la conferma della morte del celebre cantante merengue Rubby Pérez. Inizialmente, le autorità avevano smentito la notizia della sua morte, dopo le dichiarazioni di Juan Manuel Méndez, direttore del Centro operativo di emergenza, che aveva parlato di un corpo non trovato tra le macerie. Tuttavia, poco dopo, è arrivata la tragica conferma dal manager di Pérez, Enriquito Paulino, che ha annunciato ufficialmente la morte del cantante, all’età di 69 anni.

Tra i morti figurano la governatrice della provincia di Montecristi, Nelsy Cruz, e gli ex giocatori di baseball Octavio Dotel e Tony Blanco Cabrera.

Santo Domingo, crolla il tetto in una discoteca: vittime in aumento, il video drammatico

Nella notte tra il 7 e l’8 aprile 2025, un terribile disastro ha colpito Santo Domingo: il crollo improvviso del tetto della discoteca Jet Set ha provocato la morte di 98 persone e il ferimento di almeno 160, con il bilancio che potrebbe continuare a salire.

Secondo le testimonianze dei media locali, al momento del crollo la discoteca Jet Set ospitava tra le 500 e le 1.000 persone. Il locale, che ha una capacità di 700 posti a sedere e può accogliere fino a 1.000 persone in piedi, era quindi quasi al completo quando è avvenuto il disastro. La densità di persone all’interno ha complicato ulteriormente le operazioni di soccorso e aumentato il rischio di gravi conseguenze.

In queste ore, sono emersi sui social media i primi video che documentano il drammatico crollo. Le immagini mostrano l’improvviso cedimento del tetto mentre il cantante Rubby Pérez era ancora sul palco, pronto a esibirsi. Nel video si sentono chiaramente le urla di terrore dei presenti, che si mescolano al caos e alla confusione del momento, mentre le persone cercavano disperatamente di fuggire dalla discoteca. Questi filmati stanno suscitando grande emozione e sono diventati rapidamente virali, offrendo un triste e potente resoconto dell’incidente.