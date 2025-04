Un post su Instagram. Parole di dolore, di rabbia, di amore strappato via troppo presto. Antonino, il fidanzato di Sara Campanella, ha affidato ai social il suo addio. Un addio impossibile.

Sara Campanella, il messaggio d’addio del fidanzato

Sara Campanella, 22 anni. Giovane, brillante, studiosa. Una vita normale, una storia d’amore, i sogni ancora intatti. Poi il buio. Una strada di Messina, un’aggressione brutale. Uccisa a coltellate. E poi? Una giovane vita che si spezza. Un’altra.

Antonino è di Palermo. Scrive con le mani che tremano, con il cuore che pesa troppo. “Tenetevi stretto chi vi ama e amatelo alla follia, la vita cambia in un batter d’occhio”. Parole spezzate. Un dolore che non si può spiegare.

Poi quel saluto. Quello che nessuno dovrebbe mai scrivere. “Ciao piccola mia. Ti amerò per sempre, te l’ho promesso, ricordi?”. Una promessa che ora pesa come un macigno.

Il fidanzato di Sara Campanella e il messaggio d’amore: le sue parole

Ma Antonino, il fidanzato, non si ferma lì. Lo ripete, lo urla tra le righe del suo post. “Amate come se fosse l’ultimo giorno. Baciatevi come se fosse l’ultimo”. Poi una pausa, quasi un respiro. “Ma soprattutto vivetevi”… “porterò il tuo nome in alto..perché meriti giustizia dopo quello che ti hanno fatto meriti di essere ricordata per ciò che sei stata.. una ragazza educata, studiosa e gentile con tutti e soprattuto colei che mi ha aperto gli occhi. Ciao piccola mia! Ti amerò per sempre te l’ho promesso ricordi? TI AMO!”

Era una ragazza educata. Studiosa. Gentile con tutti. Questo dice di lei. Questo vuole che resti. E soprattutto – scrive – vuole giustizia. Perché quello che è successo non doveva succedere. Perché il suo nome non deve essere dimenticato.

“Andrò avanti per te”, promette. “Porterò il tuo nome in alto”.

Un dolore pubblico, condiviso. Un messaggio che rimane, un ricordo che non sbiadisce, che diventa memoria.