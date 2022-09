I casi di Covid sono di nuovo in risalita a Cagliari e Oristano. L'incidenza complessiva per 100.000 abitanti continua a calare.

Crescono i casi di Covid a Cagliari e Oristano, ma l’incidenza complessiva per 100.000 abitanti continua a calare. La curva epidemiologica in Sardegna sta migliorando.

Sardegna, casi di Covid in risalita a Cagliari e Oristano

La curva epidemiologica del Covid in Sardegna nella settimana 14-20 settembre continua a migliorare, ma con un lieve aumento dei nuovi casi.

Cala ancora l’incidenza, che passa da 361 attualmente positivi per 100.000 abitanti a 269. La frenata non è distribuita in modo omogeneo. Risulta più marcata nel Nuorese, con 144 su 100.000 abitanti (-26,3% rispetto alla settimana precedente), meno nel Sassarese con 109 su 100.000 (-2,8%) e Sud Sardegna con 128 (-2,3%). Inversione di tendenza a Cagliari, con 157 (+23%) e nella provincia di Oristano con 198 (+13,5%).

La situazione negli ospedali

Restano sotto la media nazionale i posti letto occupati in area medica, con un calo dal 4,7% al 4,1%, mentre sono sopra la media nazionale i posti letto in terapia intensiva (3,4%). Sul fronte vaccinale la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è al 10,1% a cui si aggiunge la popolazione temporanemanete protetta, in quanto guarita da meno di 180 giorni, all’1,9%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari al 12,2% a cui si aggiunge la popolazione guarita da meno di 120 giorni, al 5,7%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è dell’11,6%, mentre tra i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale la percentuale è al 41,6% a cui si aggiunge un 4,5% solo con prima dose.