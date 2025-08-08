Il soccorritore, di anni 51, era di turno e si trovava nella sede dell'Associazione a Buddusò.

Tragedia a Buddusò, nel Nord della Sardegna: un volontario del 118 è stato ucciso nella notte a colpi di pistola. Si cerca il responsabile.

Sardegna, volontario del 118 ucciso mentre era in servizio

Nella notte un soccorritore del 118, Marco Pusceddu, di anni 51, è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava nella sede dell’Associazione del 118 Intervol a Buddusò, nel Nord della Sardegna.

I colleghi presenti hanno provato a rianimarlo ma è stato inutile. Secondo le prime ricostruzioni, il killer sarebbe entrato in sede cercando esplicitamente Pusceddu, per poi freddarlo. Le indagini sono in corso.

Sardegna, volontario del 118 ucciso mentre era in servizio: è caccia al killer

Tragedia questa notte a Buddusò, Sardegna, dove un volontario del 118 è stato ucciso a colpi di pistola. L’aggressore, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe entrato in sede chiedendo di Marco Pusceddu, per poi ucciderlo. A nulla sono serviti i soccorsi dei colleghi. Secondo quando apprendiamo su FanPage.it, i militari stanno cercando di risalire al killer che, come detto, conosceva la vittima. Intanto l’intera area è stata posta sotto sequestro e le autorità stanno raccogliendo le varie testimonianze per capire l’esatta dinamica dell’omicidio e cercare di dare un nome all’assassino.