A Sarmato, piccolo comune della provincia di Piacenza, si vive ore di ansia e preoccupazione per la scomparsa di Martina, una ragazzina di soli 14 anni. La sua improvvisa assenza ha scosso l’intera comunità, mentre il padre ha lanciato un accorato appello attraverso il programma televisivo “Chi l’ha visto”, sperando in qualsiasi informazione che possa portare al suo ritrovamento.

Sarmato, Martina scomparsa a 14 anni

Dal 30 settembre a Sarmato è scattato l’allarme per la scomparsa di Martina Quagliaroli, una ragazza di 14 anni residente nel piccolo comune piacentino. La giovane, che frequenta le scuole superiori a Piacenza, si è allontanata da casa intorno alle 16:45 e non ha fatto più ritorno.

Preoccupati per la sua assenza, i genitori hanno immediatamente contattato i carabinieri, dando inizio alle ricerche che hanno coinvolto anche i vigili del fuoco. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nella zona di Sarmato, con la stazione locale dei carabinieri come punto di coordinamento.

Secondo quanto riportato da un post ufficiale del Comune, Martina indossava una felpa con cappuccio grigia chiara, pantaloni neri in tessuto, aveva uno zaino giallo Eastpak e calzava delle Nike Jordan verdi. L’ultima volta che è stata vista era in via Po, nei pressi di un passaggio a livello.

Sarmato, Martina scomparsa a 14 anni: il disperato appello del padre a Chi l’ha visto

Le ricerche sono in corso, con l’intervento di unità cinofile, volontari locali e squadre dei vigili del fuoco provenienti da Piacenza e Castel San Giovanni. Il Comune di Sarmato ha diffuso tramite Facebook un invito a chiunque avesse informazioni a contattare immediatamente i carabinieri. Nella serata del 1° ottobre, il padre di Martina ha rivolto un appello durante la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, esortando la figlia a tornare a casa e rassicurandola che qualsiasi difficoltà può essere affrontata e superata.

La comunità locale resta in apprensione, nella speranza che la ragazza venga presto ritrovata sana e salva.