Sarzana, bambino muore a letto a soli 12 anni: aveva patologie

Il dramma è capitato nella mattinata di ieri, giovedì 8 dicembre, nella piccola cittadina di Sarzana (provincia di La Spezia).

Due genitori hanno trovato il loro bambino di 12 anni morto nel letto della sua cameretta. Il ragazzino aveva delle patologie.

I genitori avevano deciso di concedere a loro figlio qualche ora in più di sonno, essendo ieri giornata di festa nazionale e, quindi, un giorno di stop dalle lezioni scolastiche. Attorno alle ore 11 della mattina, però, papà e mamma hanno deciso di svegliare il ragazzino.

I genitori hanno provato più volte a scuotere il ragazzo che, però, non si muoveva, steso nel suo letto. Il bambino, in quel momento, non dava già più segni di vita. Il padre ha chiamato immediatamente i medici del 118 che sono giunti sul posto a bordo di un’ambulanza.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso

Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto i medici a bordo dell’ambulanza e di un’automedica, ma per il bambino non c’era già più nulla da fare.

I sanitari, infatti, hanno provato a rianimare il piccolo, ma si sono dovuti presto arrendere riconoscendo il decesso. Da quanto si apprende, pare che il 12enne avesse delle patologie pregresse.