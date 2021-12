Saturimetro da dito: dove acquistarlo online

Il saturimetro è diventato molto importante durante il periodo della pandemia e i vari modelli mostrano risultati e dati accurati per l'ossigeno.

Sono diversi gli strumenti e i dispositivi che si usano sia in ambito domestico che professionale per monitorare la salute. Uno dei più comuni e usati in questo periodo è sicuramente il saturimetro da dito che permette di monitorare il livello di ossigeno nel sangue. Qui un vademecum sui migliori modelli da ordinare e le caratteristiche di ciascuno.

Saturimetro da dito

Un dispositivo che nel periodo della pandemia ha avuto grande successo ed è stato molto usato, ma che continua a essere richiesto anche negli ultimi mesi. Il saturimetro è un dispositivo molto utile nella gestione dei soggetti affetti dal Covid, ma bisogna saperlo usare nel modo giusto con il corretto monitoraggio fai da te.

Il saturimetro, noto anche come pulsossimetro, è molto importante, non solo in questi tempi pandemici, in quanto permette di monitorare e verificare il livello di saturazione e di ossigeno che si ha nel sangue. Uno strumento dalle dimensioni contenute che usano gli operatori dello staff sanitario per monitorare il livello di ossigeno dei soggetti.

Molto facile da usare per tutti, dal momento che si tratta di un dispositivo indolore e invasivo il cui uso è garantito anche in ambito domestico. Oltre al livello di ossigeno nel sangue, monitora e valuta anche la frequenza cardiaca in modo che i battiti siano regolari. Per quanto riguarda il design, è una sorta di molletta da applicare al dito o all’orecchio e collegata a un display.

Il dito è in contatto sia con la sonda luminosa da un lato, mentre dall’altro con un rilevatore che, collegato al display, mostra i dati rilevati e quindi la gradazione dell’ossigeno nel sangue. Un saturazione superiore al 95% è considerata assolutamente normale nei soggetti sani e adulti.

Saturimetro da dito: modelli

Non è mai facile trovare il saturimetro da dito adatto dal momento che si trovano sul mercato in diversi formati. Tra i tantissimi modelli presenti in commercio, quello da dito è uno dei più comuni e usati proprio perché facile da usare, ma anche perché è di dimensioni contenute.

Oltre al classico saturimetro da dito, vi è anche quello palmare che rispetto al modello precedente, ha un costo maggiore ed è tascabile in modo da poterlo usare in qualsiasi momento e all’occorrenza. Proprio come si evince dal nome, la misurazione non si effettua sul dito, ma sul palmo della mano e monitora la frequenza cardiaca, l’ossigenazione e anche la respirazione.

Ci sono anche modelli da tavolo che hanno una misurazione non invasiva sia del livello di saturazione del sangue che del battito cardiaco. Possono usarlo sia i bambini che gli adulti, ma anche i soggetti anziani per gli stessi identici scopi. Ha una buona autonomia e dimensioni grandi, oltre a essere indicato per un uso esclusivamente domestico.

Sono modelli molto diversi tra loro, ma anche efficaci al tempo stesso dal momento che svolgono bene il proprio lavoro permettendo di monitorare i livelli dell’ossigeno nel sangue. Un dispositivo molto comodo, utile da scegliere sia in base alle proprie esigenze, ma anche a seconda della comodità di ognuno.

Saturimetro da dito: dove acquistare

Si può acquistare in qualsiasi luogo o sito di e-commerce, ma su Amazon si può approfittare di sconti e occasioni da non perdere. Nel momento in cui si clicca sull’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica propone i migliori saturimetro da dito tra quelli più desiderati con una breve descrizione del prodotto stesso.

1)Wawech 4 in 1 saturimetro professionale

Un modello professionale di saturimetro da dito per misurare il livello di ossigeno nel sangue, ma anche per la frequenza del polso. Ha una tecnologia particolarmente avanzata con display Oled. Molto facile da usare grazie al solo pulsante per cui basta inserire il dito e premerlo finché lo schermo non mostra i dati rilevati. Ha una struttura in plastica e si spegne in automatico dopo 8 minuti di inattività. In vendita con il 15%.

2)Beurer PO 30 pulsossimetro

Misura sia il livello di ossigeno nel sangue che la pulsazione cardiaca, quindi i battiti del cuore. Adatto soprattutto a coloro che praticano sport in condizioni di altura come scalatori, sciatori, ecc. Ha un display a colori e spegnimento automatico. Di colore grigio e bianco. Ha uno sconto del 48%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Gima Saturimetro Oxy-5 pulsoximetro da dito

Rileva la saturazione e il battito. Adatto sia per uso domestico che professionale. Molto preciso e accurato con dati che mostrano il corretto valore. Ha allarmi visivi e acustici, accensione e spegnimento automatico. Il manuale di istruzioni è in 9 lingue. Viene fornito con la valigetta con batterie e astuccio. Il più venduto del settore.