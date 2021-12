Sbaglia manovra e finisce con l’auto nel supermercato: negozio distrutto nel Regno Unito

Sbaglia la manovra e finisce in supermercato con la macchina, l'incidente avvenuto in un negozio di animali inglese.

Nella serata di sabato, 18 dicembre, un auto si è schiantata contro la vetrina di un supermercato a seguito di una manovra sbagliata. L’episodio si è verificato in un negozio di Sainsbury’s di Osmaston Park ad Allenton, Inghilterra.

A riportare la notizia con tanto di foto dell’accaduto è stata la polizia stradale inglese. Nelle immagini si vede la macchina, un’Audi rossa, che per metà è nel negozio e per metà fuori ed è circondata da vetri rotti e scaffali ribaltati. Molti i danni al supermercato che vende principalmente prodotti per animali.

Da un filmato in possesso della BBC, sarebbe poi emerso che la persona alla guida dell’auto avrebbe uno scarsissimo feeling con il parcheggio e che, proprio nel tentativo di sosta, avrebbe urtato la vetrina del supermercato.

Per fortuna nell’incidente non si sono registrati feriti, almeno stando a quanto riportato dal proprietario del negozio sui social. Ora andranno accertate le responsabilità di chi guidava il veicolo e per questo sono state avviate le indagini.