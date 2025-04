Quanto accaduto in Australia in una clinica per la fertilità è davvero un qualcosa di incredibile che ha scatenato oltre che un caso mediatico un gravissimo problema per entrambe le donne che si erano recate nel centro con l’obiettivo di dare alla luce il loro bambino.

Monash IVF uno dei centri elite in Australia

Il centro per la fertilità Monash IVF è uno dei più conosciuti ed apprezzati in Australia e conta migliaia di bambini nati grazie all’esperienza dei medici che vi lavorano all’interno.

Infatti proprio sulla base delle esperienze precedenti che hanno reso famoso il centro a livello nazionale sono molte le famiglie che ogni anno si recano per effettuare terapie embrionali perché hanno difficoltà a rimanere incinta.

Quando l’opportunità si verifica è naturalmente notevole la gioia nelle coppie che finalmente vedono il risultato di tanta fatica, sia a livello economico che affettivo.

Scambiati gli embrioni per errore

Il caso dello scambio di embrioni appartenenti a due diversi madri è venuto alla ribalta lo scorso febbraio, quando il bambino era già stato dato alla luce da qualche mese, è nato lo scorso anno. Come riporta Fanpage.it l’errore è di tipo umano e i medici se ne sarebbero accorti a disastro già avvenuto.

Le famiglie devastate dal dolore hanno intrapreso un’azione legale nei confronti della clinica, il tutto è nato dalla richiesta di trasferire i restanti embrioni, dopo la nascita del bimbo, ad un altro centro di fertilità e ciò ha messo alla luce l’incongruenza.

Monash IVF ha però fatto sapere che quanto accaduto resta un caso isolato e che il metodo di controllo resta valido, le future famiglie restano comunque nel dubbio, complice l’eco mediatico che la notizia ha avuto nel paese.