Scarcerato Federico Negri, l’italiano arrestato in India: non aveva pagato una tassa da 40 euro

Scarcerato Federico Negri, l'italiano arrestato in India, la gioia del papà Guido dopo la decisione della corte dell’Uttar Pradesh sul suo caso

La bella notizia è di queste ore: è stato scarcerato Federico Negri, l’italiano arrestato in India perché non aveva pagato una tassa da 40 euro. Dopo tre mesi di detenzione per quel futile motivo è arrivato l’ordine del tribunale dell’Uttar Pradesh per la libertà del giovane.

Il 28enne era stato preso in consegna dalla polizia lo scorso luglio per non aver pagato 40 euro di tassa di soggiorno necessaria per attraversare il ponte che collega il Nepal all’India.

Scarcerato Federico Negri, fu arrestato in India

Federico è un volontario di Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria ed era accusato dalla polizia di essere entrato illegalmente nel Paese. Era scattato il fermo e la traduzione nel carcere di Maharajganj assieme ad altri cinque turisti stranieri.

Una prima istanza era stata negata ad agosto e il 3 ottobre si era tenuta l’udienza con cui i suoi legali avevano chiesto la scarcerazione. Ecco, i giudici hanno deciso in queste ore e lo hanno rimesso in libertà. Il papà Guido ha diffuso la sua gioia: “Federico è finalmente libero, ora lo accompagneranno in Ambasciata a New Delhi e poi finalmente rientrerà a casa”.

L’avvocato: “Abbiamo ottenuto la derubricazione”

L’avvocato Claudio Falleti, legale del 28enne, non ha risparmiato energie, tenacia e professionalità: “Ce l’abbiamo fatta, dopo l’udienza il giudice ha sposato la linea del team difensivo, derubricando il capo di imputazione dall’art. 14a a quello meno grave dell’art. 14, sostenuto da noi sin dal principio, disponendo la scarcerazione di Federico”. E in chiosa: “Successivamente farà rientro a casa tra le braccia della sua famiglia, una volta ottenuta l’autorizzazione a ripartire, questione di giorni”.