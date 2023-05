Scegli l’allarme casa più sicuro prima delle vacanze

L’estate si avvicina ed è tempo di vacanze. Per questo è il momento di prepararsi, scegliendo un allarme casa sicuro che possa farvi partire sereni e tranquilli, con la casa sotto controllo, a prova di qualsiasi intrusione.

L’importanza di un allarme casa in vista delle vacanze: i dati

L’estate è ormai alle porte ed è impossibile non pensare già all’arrivo delle tante attese vacanze. Per riuscire a partire senza troppe ansie, è importante riuscire a scegliere il miglior allarme casa, che possa aiutarvi a partire con maggiore tranquillità. Mentre tutti partono per le vacanze le case rimangono vuote, con maggiori chance per ladri e malintenzionati di intrufolarsi negli appartamenti in cerca di qualche bottino. Per questo è di fondamentale importanza mettere la sicurezza della propria casa al primo posto, scegliendo un allarme in grado di garantire una maggiore serenità quando si è lontani dalla propria abitazione.

I dati parlano chiaro. Da un recente studio di Verisure, azienda di allarmi casa e negozi leader in Europa e in Italia, è emerso che la paura più grande per il 56,11% degli intervistati, in vista delle vacanze, è proprio quello di subire un furto. 2 italiani su 3 si sentono generalmente meno sicuri in casa e il 56% ha dichiarato di non essere tranquillo a lasciare la propria abitazione per timore di subire un furto. I dati hanno portato anche a galla che il 24% degli intervistati ha subito un furto domestico, e si tratta del doppio rispetto al 2022, mentre il 53% lo ha vissuto indirettamente attraverso amici, parenti o conoscenti. Per questo il 40% degli intervistati ha già aumentato le misure di sicurezza, e un altro 40% ha intenzione di farlo prima delle vacanze. Una decisione molto importante per riuscire a calmare la paura di partire e per riuscire a godersi le proprie vacanze con la consapevolezza che la propria casa è realmente al sicuro, pur rimanendo vuota.

Come scegliere un allarme casa più sicuro



Per riuscire a godersi l’estate e le vacanze con la giusta serenità, è importante scegliere un allarme casa sicuro. Per farlo bisogna tenere conto di diversi fattori, che vi aiuteranno a stabilire quale tipo di allarme sia più adatto alle vostre esigenze e alla vostra abitazione. Prima di tutto bisogna tenere conto della tipologia di abitazione e della sicurezza del quartiere, così da capire quale modello è più adatto. Bisogna tenere anche conto delle abitudini degli inquilini, che saranno sicuramente diverse per una famiglia con figli adolescenti o una persona anziana che vive da sola, per esempio. Anche in questo caso la tipologia di allarme può cambiare, adattandosi agli inquilini. Un altro dettaglio da non sottovalutare è la presenza di spazi esterni, dove c’è del movimento e di conseguenza può essere opportuno installare telecamere di videosorveglianza. Ovviamente, una volta scelto il modello più adatto alle proprie esigenze, bisogna pensare all’installazione dell’allarme, che è sempre importante affidare ad una mano esperta. Da non dimenticare la manutenzione nel tempo. Per questo è importante scegliere un’azienda che includa la garanzia e la manutenzione dell’impianto nel costo, per evitare di pagare ogni volta che i tecnici devono intervenire. Una delle soluzioni che sicuramente possono farvi sentire più tranquilli è quella di installare un allarme casa collegato ad una Centrale Operativa attiva 24h/24, pronta ad intervenire immediatamente. Si tratta di un dettaglio da non sottovalutare, perché garantisce l’intervento immediato in caso di pericolo, sia per furti che per incendi o incidenti domestici.

L’allarme casa Verisure: la sicurezza al primo posto

Verisure è un allarme casa che mette la sicurezza al primo posto, scelto da oltre 250.000 clienti in Italia e 4,7 milioni di clienti nel mondo. Stiamo parlando di un sistema ad Alta Sicurezza con l’esclusiva tecnologia PreSense, progettata per prevenire il pericolo. Un sistema di allarme che protegge le abitazioni e la famiglia, con diverse barriere anti-intrusione, e che garantisce l’intervento immediato in caso di furti, emergenze e pericoli, grazie al collegamento con la Centrale Operativa Verisure, attiva ogni giorno dell’anno. Un allarme semplice da usare per tutta la famiglia e facilmente controllabile da remoto, grazie all’applicazione. L’allarme funziona grazie a sensori antifurto per esterno e interno e Pulsanti SOS che rilevano i pericoli e comunicano con la Centralina d’Allarme, che elabora i segnali, fa scattare l’allarme e allerta subito la Centrale Operativa, garantendo una risposta in meno di 60 secondi.

L’allarme casa di Verisure è un sistema senza fili composto da diversi sensori, telecamere e Pulsanti SOS collegati alla Centralina d’Allarme, che comunica in modo wireless attraverso il wifi di casa, in modo crittografato. Un allarme che si adatta perfettamente ad ogni abitazione, dall’appartamento o monolocale alla villa con il giardino, così come ad un attico con terrazzo. Come prima cosa, l’azienda manda un esperto di sicurezza per effettuare un sopralluogo della casa per analizzare gli accessi vulnerabili, la pericolosità del quartiere, l’illuminazione in strada e le aree da proteggere, per poi proporre un preventivo. Il cliente potrà valutare il preventivo e decidere di procedere con l’installazione, un procedimento che sarà molto veloce e senza alcun costo extra. L’allarme casa Verisure sarà la scelta giusta per avere la certezza di lasciare la propria casa al sicuro, con la possibilità di avere tutto sotto controllo costantemente, in modo pratico, e riuscendo a rilassarsi di più durante la propria meritata vacanza.