Schianto tra due auto e un furgoncino sulla Tangenziale Sud all’altezza di Stezzano: vittime e diversi feriti. Indagini in corso.

Un grave schianto avvenuto nella mattina di oggi, domenica 9 novembre, sulla Tangenziale Sud, nei pressi di Stezzano, ha provocato morti e feriti. L’incidente, che ha coinvolto più veicoli, ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi e la chiusura temporanea del tratto stradale.

Tragico incidente sulla Tangenziale Sud di Bergamo

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: tre ambulanze, tre automediche e sette unità dei vigili del fuoco, impegnate nell’estrazione dei feriti e nella messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni hanno richiesto la chiusura temporanea del tratto stradale per consentire ai carabinieri di Bergamo di effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dello schianto.

Le cause dell’impatto restano ancora da accertare, ma la violenza della collisione fa ipotizzare un urto a forte velocità. L’episodio lascia sgomenta la comunità bergamasca, profondamente colpita da un incidente che ha avuto esiti tanto tragici.

Schianto stradale e traffico paralizzato sulla Tangenziale Sud: diversi morti e feriti

Un drammatico schianto si è verificato intorno alle 7:30 lungo la Tangenziale Sud di Bergamo, nei pressi dello svincolo di Stezzano. Nell’impatto, che ha coinvolto due automobili e un furgoncino, hanno perso la vita due uomini di 23 e 62 anni. I due conducenti delle vetture sono morti sul colpo, mentre la terza vittima di 64 anni, come riportato da Bergamo News, è stata soccorsa in condizioni critiche e trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Oltre ai deceduti, Leggo segnala tre feriti: un giovane di 25 anni e due donne di 55 e 56 anni, tutti affidati alle cure del personale sanitario del 118.