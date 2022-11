Schianto tra auto e camion: morta una donna, ferita la figlia

Questa mattina, 25 novembre, è avvenuto un terribile incidente mortale sulla strada provinciale 91, che collega la 195 a Capoterra, in provincia di Cagliari.

Una donna anziana è morta nello schianto, mentre la figlia è rimasta ferita.

Questa mattina, venerdì 25 novembre, sulla strada provinciale 91, che collega la 195 a Capoterra, in provincia di Cagliari, Sardegna, si è verificato un terribile incidente mortale. Un’auto e un camion, secondo le prime informazioni riportate, si sono scontrati all’altezza della rotatoria vicina all’ingresso del paese, in zona Is Coddus.

Giovanna Contini, di 92 anni, di Capoterra, ha perso la vita nello schianto. Stava viaggiando a bordo dell’auto insieme alla figlia di 60 anni. All’arrivo dei soccorsi del 118 l’anziana donna purtroppo era già deceduta. La donna che era alla guida, la figlia, è stata trasferita al Brotzu. Le sue condizioni non sono gravi, è arrivata al pronto soccorso in codice giallo. Secondo quanto ricostruito, in attesa di una conferma, l’auto non avrebbe avuto la possibilità di evitare il mezzo pesante che arrivava da una strada laterale.