La segretaria del Pd Elly Schlein non le manda a dire a Francesco Lollobrigida sulle sue dichiarazioni in merito alla sostituzione etnica

Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni rilasciare alla Cisal da Francesco Lollobrigida. Il ministro dell’agricolutura, parlando del tema delle scarse nascite in Italia aveva fatto riferimento alla ‘sostituzione etnica‘

Schlein sulle parole di Lollobrigida: “Parlare di sostituzione etnica riporta agli anni ’30”

Non ci sta Elly Schlein a sentire parlare di ‘sostituzione etnica‘. La segretaria del Partito democratico attacca duramente l’esponente di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida per le sue dichiarazioni rilasciate ieri alla Cisal. “Non possiamo arrenderci all’idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro.

Non è quella la strada” – aveva chiosato Lollobrigida. “Sono parole disgustose ed inaccettabili. Dichiarazioni così ci riportano agli anni ’30 del secolo scorso e hanno il sapore del suprematismo bianco” – risponde secca Schlein.

L’invito di Elly Schlein a Giorgia Meloni

La Schlein, poi, fa diretto riferimento al presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, lanciandole un invito: “Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze da queste dichiarazioni, fatte per altro nel giorno in cui il presidente Mattarella si trova in visita ad Auschwitz.”