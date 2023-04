Migranti, Crosetto avverte: "Decine di migliaia al giorno al cercheranno di arrivare. Serve sviluppo in Africa"

Un piano di sviluppo per l’Africa potrebbe essere la strada per bloccare il flusso migratorio che si dirige ogni giorno in Occidente. Questo è quanto stato evidenziato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Il ministro nel corso del suo intervento al Forum di Confcommercio che si è tenuto a Roma, ha dedicato un’ampia riflessione su quello che è stato definito “uno degli snodi fondamentali di questo secolo”: “Un’Europa e un occidente non miope è un occidente che aiuta a crescere il continente che più di tutti nei prossimi anni può crescere”, ha osservato.

Migranti, l’avvertimento di Guido Crosetto: “Decine di migliaia di persone al giorno cercheranno di arrivare”

Crosetto ha spiegato che è necessario che si creino condizioni per lo sviluppo in Africa, altrimenti le conseguenze potrebbero essere serie: “Decine di migliaia di persone al giorno che cercheranno di arrivare”. Ha quindi aggiunto: “Uno degli snodi fondamentali di questo secolo. Sarà il rapporto con il sud del mondo, per quanto riguarda l’Europa sarà il rapporto con l’Africa. Io sono convinto che non esista un futuro dell’Europa scollegato dal futuro dell’Africa se non altro perché stiamo parlando di un continente che arriverà a 2 miliardi e mezzo di popolazione tra 25 anni…”.

“Dobbiamo cercare di capire le condizioni esterne”

Infine il ministro della Difesa ha evidenziato che si dovrà “cercare di capire le condizioni esterne perché ormai le condizioni di sopravvivenza e di crescita dell’Europa e del nostro Paese non dipendono soltanto da che cosa accade entro i confini nazionali ma sempre di più da un legame che ci mette a fianco di Paesi che sembrano lontani ma che possono rappresentare per noi punti di crescita maggiore”.