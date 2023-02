Una tragedia che ha i contorni del mistero, con uno sciatore di soli 20 anni morto a bordo pista sulle Dolomiti.

Il giovane, un turista della Repubblica Ceca, è stato trovato senza vita a Misurina dopo che non era rientrato sul pullman che lo stava attendendo da tempo. I media locali spiegano che i compagni di viaggio pensavano che si fosse attardato, poi però l’attesa era diventata troppo lunga e qualcuno ha dato l’allarme.

Sciatore di soli 20 anni morto a bordo pista

Dopo ricerche nei dintorni dall’esito vano i compagni, i soccorritori ed i carabinieri hanno cercato fuori dal tracciato.

Dopo ore la terribile scoperta: il 20enne che non era arrivato al punto di ritrovo era riverso a terra privo di vita. Il corpo non presentava segni di traumi evidenti. Di quel decesso, da quanto si apprende, non si era accorto nessuno. Tutto è accaduto in Col de Varda, sulla pista che si dipana lungo il pendio a fianco dell’istituto Pio XII a Misurina.

L’ipotesi del malore durante una discesa

Una delle ipotesi è quella per cui il 20enne potrebbe essersi sentito male scendendo e forse “per cercare di togliersi dalla traiettoria degli altri appassionati potrebbe aver guadagnato i bordi scomparendo alla vista”. I media della zona spiegano che allo scopo di effettuare le ricerche, quando sembrava “che il ragazzo non si trovasse e fosse necessario allargare il raggio impiegando un maggior numero di uomini, erano stati allertati anche i volontari della stazione di Auronzo del Soccorso alpino”.