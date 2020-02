Benedetta Greggio, relatore SEO&love 2020

Appassionata del settore dei beni di lusso e di nicchia ed esperta di nuovi modelli di business per i punti vendita, Benedetta Greggio sarà relatrice al SEO&Love 2020.

Benedetta Greggio è un altro dei nomi che risaltano tra i relatori dell’evento “SEO&Love” che si terrà il 14 marzo 2020 a Verona. Con una grande sensibilità e un grande intuito per quanto riguarda il mercato del settore dei beni di lusso e di nicchia, la relatrice possiede grandi capacità e competenze in materia di innovazione, soprattutto nel campo della retail strategy.

Le tre parole che descrivono il tuo lavoro

Complesso: le competenze necessarie per comprendere come sta cambiando lo scenario non sono banali, vanno dal marketing al digitale alla tecnologia ed è richiesto molto impegno per rimanere costantemente aggiornati. Le novità del mondo retail ci sorprendono ogni giorno.

Stimolante: viviamo un’epoca di così grande rivoluzione che i posteri non potranno non definirla con uno di quei nomi che passano alla storia ad esempio “rinascimento”.

Sentirsi “osservatori informati” di questo cambiamento e quindi sentirsi di vivere un momento storico di rivoluzione non può che suscitare una grande emozione.

Senza fine: quando entri nelle logiche di punto vendita, acquisisci un mindset da “guerriero Jedi” che ti porta a valutare lo spazio, l’esperienza, il personale, le vetrine…anche quando non vuoi. Si coltiva la capacità di analisi e questa diventa parte della tua vita anche quando… sei in vacanza.

Nella cassetta degli attrezzi di una strategia di comunicazione cosa non può mancare?

Mi metto nei panni di una azienda:

Una chiara analisi dei dati a disposizione. La trasformazione dei dati in un piano di azione. La voglia di immaginare uno scenario nuovo. Come diciamo sempre in agenzia “chi segue gli altri

non arriva mai primo”.

Le novità del tuo settore nel 2020?

Le esperienze digitali ed esperienze fisiche sempre più si compenetrano.

Nel 2020 la tendenza continua con il digitale in funzione di boost delle esperienze fisiche e viceversa con il fisico che “rinasce” per completare le esperienze digitali. Fino ad oggi molti store hanno introdotto tecnologia come test, ci aspettiamo con il 2020 che i brand possano “consolidare” la tecnologia ad oggi proposta come esperimento, consolidando le app in funzione di acquisto e localizzazione, sviluppando la realtà aumentata per coinvolgere il cliente e rendendo fluidi i pagamenti attraverso l’eliminazione dei punti cassa.

Dammi tre parole che descrivono il SEO&Love

Divertente. Salvatore e Giulia sono una “non coppia” di professionisti capaci di coniugare la professionalità con la simpatia. E così anche gli altri relatori. Entusiasmanti.

Efficace. Da SEO&Love si esce arricchiti di ispirazione ma soprattutto di informazioni pratiche. Il giorno dopo le si può mettere in atto.

Magnetico. Dopo SEO&Love c’è solo SEO&Love.

Crea dipendenza.