Amazon da qualche tempo prevede il rimborso di alcuni prodotti senza richiedere il reso al cliente.

Amazon ha cambiato le condizioni e i termini per ottenere un rimborso, senza però l’obbligo del reso di un prodotto. Una modifica che al momento è attiva sui prodotti meno costosi. Paradossalmente per le aziende e-commerce, la mancata restituzione del prodotto risulta una soluzione economica.

Rimborso Amazon senza reso

Da qualche settimana Amazon ha iniziato a effettuare il rimborso di alcuni prodotti senza richiedere il reso. In questo caso quindi il cliente si tiene il prodotto e ottiene in seguito i soldi.

Una concessione che però come descritto da un report del Wall Street Journal, al momento rimane a discrezione dell’azienda. Infatti, il rimborso senza reso è previsto per quelle categorie di articoli meno cari.

Scelta economica

In molti però si staranano chiedendo “Che vantaggio porta questa scelta ad Amazon?“. Ebbene, sembrerà paradossale, ma il mancato ritiro dei prodotti risulta una soluzione economica molto efficace per le casse dell’e-commerce.

Le operazioni di reso hanno costi esorbitanti, perchè non gravano solo i costi di spedizione, ma anche quelli di stockaggio e ispezione. In questo modo Amazon potrà risparmiare milioni.

Ovviamente questo cambio strategico risulta molto vulnerabile a possibili fordi o abusi da parte di clienti.

Per questo motivo, la società americana ha installato un sistema automatico di intelligenza artificiale in grado di dientificare gli abusi, capire quando è legittimo chiedere il reso al cliente oppure passare direttamente al rimborso. Come sempre Jeff Bezos fa scuola e non è un caso se Walmart e Target hanno deciso di seguire i passi del magnate americano.